Rusherking rompió el silencio tras su separación de Ángela Torres: qué dijo

Tras los intensos rumores, Rusherking y Ángela Torres se separaron y finalmente fue el cantante quien decidió hablar sobre el tema.

Juan Etchegoyen contó en su programa que conversó con el intérprete que hasta acá no se había referido a la separación de la cantante.

“Mucho se viene hablando de la separación de Rusherking y Ángela Torres en estos días y quiero abrir el programa con el tema porque hablé hoy con Rusherking”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Siguiendo con su relato, Juan afirmó: “Por primera vez el cantante explica lo que pasó. Se dijo que había engaños, se dijo de todo en estos días y de manera muy generosa Tomás me atendió para explicarme. Da detalles y cuenta quién decidió terminar con la relación”.

“Le pregunté qué había pasado y me explicó muy claramente todo Rusher. Te voy a leer textual lo que me dice en medio de tanto rumor por el hermetismo que él eligió a la hora de abordar este tema íntimo”, agregó Etchegoyen antes de leer lo que Rusherking le escribió.

“Hola Juan ¿cómo estás? estoy separado, tomé la decisión de hacerlo hace dos semanas ya, no pasó nada grave simplemente estábamos en momentos distintos y era lo mejor para ambos, gracias por preguntar”, dijo Rusher que de esta manera habló por primera vez de la ruptura y aclaró con contundencia tantas versiones que llenaron portales en estos días desde que se filtró la información de la ruptura.

Y concluyó: “De esta manera queda claro el motivo. Me parece que Rusher me termina contestando para que nadie saque una conjetura que no es”.

