Muerte de una joven en el Cambá Cuá: el novio dijo que la vio lanzarse del balcón

Citaron a declarar a los hermanos y al novio de la joven de 22 años, quien murió tras caer desde el cuarto piso de un edificio del barrio Cambá Cuá de la capital correntina.

En declaraciones radiales la Fiscal de Instrucción N°4, Sonia Meza, explicó que “se están procesando las pruebas que se recolectaron, las pericias que se hicieron en el lugar por parte de la UFI y la Policía, se llevó a cabo ayer la autopsia, pero todavía no tengo informe y durante el día se estarán tomando testimoniales a los hermanos de la víctima”.

A su vez la magistrada dijo: “No se vio ningún signo de lucha en el cuerpo del joven”.

Asimismo, la doctora Meza, describió: “En principio lo que tenemos es que esta chica estaba de visita, en el departamento del novio, en horas de la mañana hubo un entredicho, él tenía que acompañarla al cementerio, por el aniversario de la muerte del padre de la chica, momento después mientras el novio se vestía ella, él la vio caer. Se le hizo un examen físico al novio. Al novio no se le tomó declaración, estaba en estado de shock no paraba de llorar y sí se lo trasladó hasta pericias para que el médico le haga un examen de todo el cuerpo, que son cosas que se deben hacer para descartar todo”.

Al mismo tiempo, si bien no se descarta un femicidio, la Fiscal de Instrucción, sostuvo: “No se descarta nunca nada, hasta el momento no hay nada que nos lleve a pensar eso, yo me entrevisté con familiares, y la causa no se cierra hasta tener los elementos probatorios, que descarten o confirmen el suicidio”.

Al ser consultada si se encontró estupefacientes en el lugar, la doctora Meza lo descartó: “No, no hemos encontrado nada”. Y agregó: “Las lesiones que tenía la joven era en el exterior por el golpe, y cuando esté la autopsia podremos avanzar”.

Para finalizar, sobre la versión del aniversario del fallecimiento del papá de la joven, la fiscal expuso: “Los hermanos nos dijeron que sí, que era el aniversario del papá”. En tanto que afirmó “es cierto que el novio y los hermanos hablan de que la chica tiempo atrás tuvo otro intento de suicidio, pero nunca deja de descartarse otra vía”.

“La pareja es el único testigo quien se estaba cambiando, el departamento es chico y ella cae de un balcón que da hacia el estacionamiento, un patio interno. En ese lugar no hay cámaras de seguridad solamente en la entrada del frente”, confluyó la representante del Ministerio Público. Cabe recordar que el fatal desenlace se produjo el domingo a la mañana en una edificio ubicado por calle Belgrano al 165.

(NG)