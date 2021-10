El consumo de carne bajó 20% en un año y se sostiene con los cortes más económicos

El consumo por persona de carne se desplomó un 20 % en un año y los cortes de carnes más consumidos por los correntinos son los económicos. Ante la crisis, también escasean los bonificados por el Gobierno nacional en los hipermercados.

En el 2020, el consumo de carne per cápita llegó a una bajante histórica de 40 kilos. Un año después se registra una disminución del 20 %.

El cálculo estadístico dio cuenta de que ahora está en 40 kilos, solo sostenido en las góndolas correntinas por la molida, paleta y osobuco.

Así lo informó a El Litoral Alberto Schiffo, referente del sector productor en Corrientes.

Además, Schiffo explicó que el sector se encuentra en una situación crítica ante el estancamiento de la compra de cortes de mayor valor.

Advirtió que a pesar de las promesas del Ejecutivo nacional tras el remplazo de Luis Basterra por Julián Domínguez en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, no hubo cambios para los empresarios.

Schiffo aclaró que si bien Domínguez recibió a la Mesa de Enlace, el compromiso de flexibilización del cepo a las exportaciones de carne aún no se concretó.

Escasean los cortes bonificados

La Subsecretaría de Comercio del Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio detectó faltantes de los cortes de carne bonificados por los programas nacionales.

El subsecretario de Comercio, Juan José Ahmar, dispuso la realización de nuevos controles para verificar que haya ofertas con los productos incluidos y el mantenimiento de los precios acordados en Precios Cuidados y Cortes Cárnicos Bonificados.

Informaron que se ofrecía un solo corte, lo que evidencia “la casi nula efectividad de este programa nacional” en el establecimiento.

Tras estas acciones, los funcionarios aclararon que la entidad gubernamental no puede labrar actas de infracción debido a que no existen normas nacionales que reglamenten este programa “y los acuerdos que realiza la Nación son solo verbales”. No obstante, aclararon que elevarán un informe a las autoridades nacionales de la Secretaría de Comercio Interior para que se tomen las medidas correspondientes por ser las responsables del cumplimiento de estos programas.

(IRB)