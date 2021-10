Las impactantes imágenes de la localidad de Corrientes que puede ser el mejor pueblo turístico del mundo

La localidad correntina de Concepción del Yaguareté Corá puede ser elegida como el “mejor pueblo turístico del mundo” en un concurso internacional que se definirá en noviembre. Compite con Trevelin (Chubut) y Caspalá (Jujuy)

Concepción, una de las ciudades más antiguas de la provincia, se encuentra a 183 kilómetros de la capital provincial y tiene alrededor de 5 mil habitantes.

Se trata de uno de los ingresos al Parque Nacional Iberá y es conocida por ser testigo del paso de los Jesuitas y el General Manuel Belgrano.

Es llamada también por su nombre guaraní Yaguareté Corá (‘corral del yaguareté’), por la existencia de gran cantidad de estos animales que habitaban en la zona y la abundante vegetación que servía de defensa natural del ataque de estos animales.

Yaguareté Corá fue su denominación oficial hasta 1870.

Sus atractivos turísticos

En esta ciudad se venera al "Santo Cambá", San Baltazar, el 6 de enero de cada año. Para esto se tocan ritmos de origen africano, como el candombe, en este caso en una variante correntina.

Su ubicación permite el acceso a las zonas menos exploradas de la Reserva Natural de los Esteros del Iberá.

Desde el año 2006 es sede de la Fiesta del Peón Rural, que se realiza el primer fin de semana del mes de mayo.

Además, cuenta con una Asociación de Guías de Sitio, que brinda servicio de paseos en kayak, cabalgatas, paseos en lancha, entre otras atracciones.

Asimismo, la localidad posee un centro de interpretación del Iberá y tres museos. En alojamientos, Concepción tiene cuatro hoteles, y hospedajes en casas particulares.

Su historia

En este lugar existía un caserío de no más de 12 ranchos, llamado Yaguareté Corá, que en guaraní significa ‘corral del jaguar’, debido a la existencia de gran cantidad de yaguaretés que habitaban en la zona, y a la abundante vegetación que servía de defensa natural del ataque de estos animales.

El 21 de septiembre de 1796, «se fundó» la villa de Yaguareté Corá como parte del poblamiento de la zona por pequeños agricultores y ganaderos independientes. Su población en el momento de su fundación era de 82 españoles y 26 originarios. En este caserío de no más de 12 ranchos se concentró el ejército liderado por el general Manuel Belgrano en los preparativos de la batalla de Itapúa. Varios vecinos del pueblo se alistaron en el ejército revolucionario, entre ellos el niño Pedro Ríos (12), el Tambor de Tacuarí, quien fungió como tamborilero de combate y fue herido de muerte el 9 de marzo de 1811 en la batalla de Tacuarí.

La plaza ocupa el lugar antiguo. Se hizo el trazado cuadrangular de calles para demarcar las viviendas.

En lo que se refiere a la arquitectura, Concepción se caracteriza por sus viviendas sencillas y espaciosas. Se observa viviendas que tienen una adaptación de más de 100 años. Presentan un acento colonial, con paredes gruesas y numerosas viviendas presentan galerías a la calle, que se contrastan con los barrios modernos construidos en los últimos años.

Sus calles son de arena y en menor proporción asfaltadas. Una de las actividades económicas más desarrolladas de la región es la explotación forestal sobre el eucalipto y el pino que producen maderas, resinas y la ganadería con la cría de vacunos y ovinos. Aunque durante los últimos años la actividad turística tomó impulso.

Otras actividades que se desarrollan son la fruticultura, la horticultura y la floricultura que se desarrolla en Santa Rosa y Tabay.

EL CONCURSO

Las tres localidades, Concepción (Corrientes), Trevelin (Chubut) y Caspalá (Jujuy), participarán de la elección que realizará la OMT entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Si bien, no hay una retribución económica para el pueblo ganador, el que resulte seleccionado contará con el apoyo de la OMT para el desarrollo del destino con:

1. El Sello Best Tourism Villages by UNWTO: este sello identificará a los pueblos que sean ejemplos sobresalientes de destinos de turismo rural con activos culturales y naturales reconocidos, que preserven y promuevan valores, productos y estilos de vida rurales y comunitarios y que defiendan un compromiso manifiesto con la innovación y la sostenibilidad en todos sus aspectos: económico, social y medioambiental.

2. El Programa Upgrade Best Tourism Villages by UNWTO: este programa beneficiará a los pueblos que no cumplan plenamente con los criterios que exige el sello. Estos pueblos recibirán el respaldo de la OMT y de sus socios al objeto de que puedan mejorar en las áreas en las que, durante el proceso de evaluación, se observen carencias.

3. La Red Best Tourism Villages by UNWTO: esta red proporcionará un espacio para el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y oportunidades. Contará con la participación de los representantes tanto de los pueblos galardonados con el Sello Best Tourism Villages by UNWTO como de los que participen en el Programa de Perfeccionamiento.