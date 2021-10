El descargo de la conductora correntina que entrevistó a Nicole Ferri

Tras la viralización del video de una polémica entrevista a la modelo chaqueña Nicole Ferri, la conductora del programa explicó la situación.

Según indicó Agostina Atrio, quien conduce un programa en un canal de Resistencia, Chaco, las preguntas que le realizó a Ferri estaban pautadas.

"De hecho, las preguntas las formuló Nicole", aclaró Atrio y agregó que, en tal sentido, "no fueron incómodas".

Sobre el segmento que despertó la molestia de los usuarios, la conductora correntina explicó: "En un momento me tranco en la palabra 'trabas', la repito muchas veces sin querer y me termino riendo de mí misma, de la cagada que me había mandado".

"Eso fue todo lo que pasó, la entrevista está buenísima", finalizó Atrio.

Nicole Ferri se define como modelo y actriz. Además, en el 2013 fue finalista de “Miss Universo Trans Argentina 2013”.