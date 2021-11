Internaron a un adolescente por el ataque de otra jauría

Mientras la policía aún busca a la jauría que mató a Florencia Ledesma el pasado 1° de noviembre en Albardón, San Juan volvió a ser escenario de un violento ataque de perros callejeros. Esta vez, ocurrió en Rawson, donde un joven de 15 años debió ser trasladado de urgencia al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Los vecinos del barrio Los Horcones, donde sucedió el hecho, relataron en diálogo con medios locales que la víctima fue sorprendida por los animales mientras andaba en su bicicleta.

“Esto pasa porque los niños se los traen y los padres lo permiten, les dan de comer pero los tienen afuera. No se hacen cargo de nada si pasan estas cosas”, se quejó Sofía, habitante del lugar.

Otra de las vecinas reprochó: “A veces uno va caminando por la vereda y si uno de los perros está echado, uno se tiene que ir a la calle para pasar porque ahí no más te ladran y, si no te conocen, te pueden morder”. Aún no trascendió el parte médico del adolescente que ingresó al Hospital Rawson tras haber sufrido el ataque de la jauría.

(EN)