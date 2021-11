Macri volvió a pedir a la justicia que aparten al juez Bava de la causa

El abogado Pablo Lanusse se presentó ayer ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata para insistir con su pedido para que corran al juez Martín Bava del expediente donde Mauricio Macri fue imputado por presunto espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan.

Durante la audiencia, el asesor letrado se refirió a la fallida indagatoria del 28 de octubre, reiteró que enfrentan a un “juez parcial” y que “ya prejuzgó”. Se refirió a la grabación donde el magistrado “admitió el error del juzgado”, por haber citado al expresidente sin el relevamiento de inteligencia necesario.

El juez subrogante de Dolores, Bava, debe resolver la situación procesal de Macri y la Cámara de Mar del Plata había pedido al magistrado que “guarde la mesura y adecuada compostura” al momento de resolver las causas judiciales. Ahora, la Cámara debe resolver si lo mantiene frente al expediente.

El 3 de noviembre se logró realizar la indagatoria de Macri. Para entonces el juez Bava, cumpliendo con lo que Cristina Camaño (interventora de la AFI) le había señalado el 6 de octubre, pidió al presidente Alberto Fernández que releve del secreto de inteligencia a su antecesor para que pudiera declarar.

Después de la lectura de la imputación, que se conforma de seis hechos puntuales en base a los cuales el juez consideró que Macri había ordenado la realización de tareas de inteligencia ilegal, Bava le preguntó a Macri si iba a responder preguntas. Con un escrito que su abogado dejó sobre el escritorio del magistrado, el expresidente dijo que no pero pidió unos minutos para hablar.

“Usted sabe que debía ser suspendida la indagatoria” por encontrarse en trámite una recusación, “pero como no suspendió esta audiencia ya que me tiene que procesar antes del 14 de noviembre, no lo voy a retrasar en la tarea que ya tiene armada”, dijo el exmandatario. Es la segunda recusación presentada por Lannuse.

Bajo la premisa de que el expediente “no cuenta con fundamentos jurídicos para la acusación”, insistió Macri, se acusó al juez de “forzar mi llamado a indagatoria en pleno proceso electoral con fines repudiablemente políticos”. Esto fue reiterado por el abogado frente a los integrantes de la Cámara de Mar del Plata.

(HM)