Desbarataron un kiosco narco en el barrio La Olla

Tres personas fueron detenidas tras un allanamiento en el barrio La Olla, donde decomisaron 286 envoltorios de polietileno que resultó ser clorhidrato de cocaína, con un peso total de 104 gramos.

Actuó la Fiscalía Federal N° 1 por infracción a la Ley 23.737, tras lo cual irrumpieron en una casa ubicada en los pasillos a la altura de la avenida Frondizi y Valdespeña, confirmaron fuentes policiales, en virtud de una investigación de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

También secuestraron del inmueble $7.070; 5 teléfonos celulares; una bicicleta marca Venzo; una motocicleta Honda Twister 250 c. c.; una Gilera Smash 125 c. c.; 3 recipientes con monedas; un Smart TV de 50 pulgadas; una notebook y un cuchillo de cocina con restos de sustancia blanquecina, entre otros. Detuvieron a una mujer de 28 años domiciliada en el barrio La Olla, al igual que un hombre de la misma edad y otro de 33 años, domiciliado en el barrio Santa Teresita, quienes quedaron en carácter de incomunicados.

