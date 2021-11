Rosgan: 10 mil vacunos con una plaza firme

El pasado miércoles se llevó a cabo el remate mensual del Rosgan, donde se vendieron más de 10 mil cabezas filmadas en distintos puntos del país. Con muy buena demanda, los negocios fueron ágiles durante toda la jornada donde los operadores del mercado remataron desde cinco provincias argentinas conectados online desde el estudio de Rosgan en la Bolsa de Comercio de Rosario.

El director Ejecutivo del mercado, Raúl Milano, analizó al finalizar la subasta que “la demanda estuvo realmente presente, a lo mejor no con precios récord, pero sí con precios sostenidos en un nivel muy bueno. Vimos a veces al productor confundido acerca de si era o no el momento de vender, pero seguramente el que no vendió se arrepintió luego, porque los precios fueron contundentes”.

Asimismo, explicó que “la demanda activa está del lado del invernador, pero el feedlotero también lo vimos presente para comprar lotes mixtos de terneros y terneras, con una hacienda general pesada, en su mayoría de 200 kilos. Otro dato a destacar es que hubo mucha oferta de novillos de 1 a 2 años, lo que marca cómo está funcionando la recría”.

En tanto que antes de fin de año se vienen otros remates especiales de los consignatarios de Rosgan. Por un lado, el miércoles 17 de noviembre la firma Ildarraz Hermanos festeja sus 71 años desde la Sociedad Rural de Federal con una subasta de 5.000 vacunos de las mejores marcas líquidas de la zona.

El remate se realizará en vivo por Canal Rural y por streaming a partir de las 14 horas. Luego, será el turno de Reggi y Compañía SRL, que hará su noveno remate de fin de año desde Curuzú Cuatiá el día lunes 6 de diciembre para lo cual ya se encuentran filmando.