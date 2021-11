Cuando resta una fecha para concluir la temporada 2021, Humberto Krujoski quedó lejos en la lucha por la Copa de Plata en el TC Pista. Después de la carrera disputada el último sábado en Toay, La Pampa, el correntino sumó 84 puntos y quedó a 52.5 del nuevo líder, Matías Canapino que ingresó como uno de los pilotos “de último minuto”.

La final disputada en el circuito pampeano, en una jornada complicada por la lluvia, dejó a Krujoski (Chevrolet) relegado y, por lo tanto, sumó pocos puntos en la disputa por el campeonato.

“Tratando de ser agresivo en una pista muy difícil por la lluvia me pasé en la curva uno e hice un trompo. Perdí varias posiciones y ya no me pude recuperar. Lo bueno es que pudimos terminar la carrera en el puesto 21, muy lejos de lo que teníamos planeado por el funcionamiento logrado el fin de semana”, señaló Krujoski que había largado séptimo en la final y había logrado subir a la quinta posición. La definición del certamen será el 5 de diciembre en el autódromo San Juan Villacum. “Ahora iremos a la última fecha con el objetivo de ganar y cerrar el año de la mejor manera”, relató el piloto correntino.

Disputadas cuatro fechas, el puntero de la Copa de Plata es Matías Canapino con 136.5 puntos, después se ubica Lautaro de la Iglesia con 134, que todavía no ganó en la temporada. En el tercer lugar está Santiago Álvarez (132.5) y después siguen Kevin Candela (130.5), Martín Vázquez (126.5) y Agustín De Brabandere (119).