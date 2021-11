La dura respuesta de Riquelme a Ruggeri: “Lo que diga ese muchacho para mí no cuenta”

Juan Román Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena tras la derrota de Boca Juniors ante Gimnasia de La Plata. El vicepresidente hizo bajar al plantel del micro que estaba por partir de la Bombonera y tuvo una reunión de emergencia para “felicitarlos”, aunque la situación abrió una enorme polémica con versiones y rumores sobre lo sucedido en el vestuario que el ídolo se encargó de desmentir. También recibió una fuerte crítica televisiva del campeón mundial Oscar Ruggeri por su accionar y Román no dudó en hablar sobre ese tema.

“Cada uno es libre de decir lo que quiera. A mí me cuentan todas las cosas, yo miro poca tele. A mí me enseñaron a vivir de una sola manera. Si sale un amigo mío o me dice en la cara que lo defraudé, me pondría mal. Sé que ese amigo a mí me quiere y yo lo quiero. Si viene un familiar y me dice que lo defraudé, me pongo mal. Porque sé que ese familiar me quiere y yo lo quiero. Ahora si lo dice una persona que no tengo relación, no me causa nada. No puedo defraudar a una persona que no tengo relación. Es tan simple como eso”, contestó el directivo Xeneize en una entrevista que realizó con el programa Halcones y Palomas que se emite por TNT Sports.

“No le doy mucha vuelta a la vida. Vivo muy simple, me enseñaron a vivir de esa manera. No es tan difícil esto. Vivo tranquilo porque no le hago mal a nadie. Trato de ser simple cuando contesto, simple en mi vida y cuando una persona que uno no tiene relación sale a decir esas cosas, no me causa nada. Lo que dice este muchacho para mí no cuenta. Es tan simple como eso”, resolvió el tema de modo tajante tras los potentes daros que le lanzó el Cabezón Ruggeri desde su rol de panelista en ESPN.

En relación al cónclave con el plantel, y en sintonía con lo que declararon públicamente el capitán Carlos Izquierdoz y el entrenador Sebastián Battaglia, Riquelme reafirmó: “Para mí no hay ningún lío. Yo al hotel no voy. No tengo por qué tener vergüenza de felicitar a mis jugadores, que los veo casi todos los días. Acá en el predio hablo siempre con ellos. Tengo una forma de vivir muy simple. Amé ser futbolista y amo a los futbolistas, los voy a cuidar siempre. Entiendo que ustedes tienen un trabajo y lo respeto, pero no sabía que estaba mal felicitar a los jugadores. Para mí no se armó ningún lío, que armen una novela es otra cosa. Son siempre las mismas personas, tenemos claro que son los mismos programas. El hincha de Boca ya entendió cómo es esto. No hay que ser inteligente para darse cuenta de que siempre las mismas personas le quieren causar problemas a nuestro club. No hay que ser vivo para darse cuenta que es casi siempre el mismo el que quiere armar problemas”.

Infobae