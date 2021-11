Se recalienta la pulseada de Juntos por el Cambio por los cargos parlamentarios

En la previa al recambio parlamentario y la elección de nuevos jefes de bloque, las relaciones internas dentro del PRO y la UCR están que arden.

En paralelo, la ampliación del espacio con aliados de otras identidades políticas -como Facundo Manes y Margarita Stolbizer- también genera fricciones. Las diferencias de opinión sobre la posibilidad de acuerdo con el Gobierno y la cercanía a Javier Milei y los liberales, son algunos de los puntos de conflicto.

Envalentonados tras la victoria en las elecciones, los “halcones” del PRO, el sector más duro, consideran que el bloque necesita “acomodarse a la nueva realidad” que, aseguran, quedó clara “en las urnas”.

“Las palomas, sector menos confrontativo, tuvieron que endurecer su discurso para incorporar esta realidad que ahora tiene que traducirse adentro del bloque y tener su vocería”, señala un legislador electo.

Se quejan, por ejemplo, del tridente que componen Cristian Ritondo, cercano a María Eugenia Vidal, como jefe de bloque; el larretista Alvaro González como vice y Silvia Lospennato como secretaria parlamentaria del interbloque.

Aseguran que no es “nada personal” contra Ritondo, pero no están conformes con su conducción y presionan para que haya cambios. Aunque, reconocen que los números para imponer un presidente propio no les alcanzan.

La principal referente de este sector es la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que está organizando para la próxima semana una reunión con los legisladores más afines a ella.

Sin embargo, ambos sectores son conscientes que separarse no le conviene a ninguno y tirarán de la cuerda hasta llegar a un acuerdo. “Ninguno llega a 2023 sin el otro”, reconocen.

En la UCR se da una disputa similar, pero ahí la pulseada ya tiene nombres propios: el diputado Emiliano Yacobitti, radical del sector de Martín Lousteau, planteó abiertamente su intención de remover a Mario Negri de la jefatura del bloque.

Mientras tanto, la llegada de nuevos aliados también requerirá cintura política para una convivencia pacífica. Las diferencias en torno a la posibilidad de diálogo con el Gobierno y la postura frente a Milei dividen aguas.