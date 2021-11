Baroni dijo que la campaña no fue buena y buscará revancha en 2022

La participación en el torneo Federal A concluyó el pasado fin de semana para Boca Unidos, y es tiempo de balance para buscar sacar conclusiones con vista al próximo campeonato, que lo tendrá al equipo aurirrojo jugando nuevamente en la tercera categoría del fútbol argentino.

“Sabemos que en números no fue bueno lo nuestro, pero sacamos conclusiones que desde lo futbolístico se han visto cosas interesantes. Eso es lo que nos deja tranquilos y sabemos que más allá de los resultados, el grupo entendió el mensaje y por momentos ha mostrado cosas buenas”, declaró ayer el técnico Leonardo Baroni a El Deportivo de Continental Corrientes (97.3 Mhz).

El ex defensor se hizo cargo del plantel correntino junto a Martín Fabro, luego de la novena fecha del certamen. “De nuestra primera experiencia sacamos cosas positivas como negativas porque somos autocríticos (…) pero siempre con la tranquilidad de haber dado y dejado todo para bien del club”, indicó Leo.

“Tuvimos una racha positiva donde se ganaron varios partidos, se empataron otros, se venía sumando y nos pudimos meter entre los clasificados”, manifestó el santafesino oriundo de Sarmiento.

El técnico expresó que uno de los contratiempos que tuvieron fueron las bajas en el plantel. “En principio la idea era ir cambiando hasta encontrar el rendimiento óptimo que queríamos. Al no encontrarlo nos decidimos por un once, pero no lo pudimos mantener porque perdimos jugadores importantes por lesiones o suspensiones que nos obligaron a hacer cambios”.

“Obviamente que todo no pasa por las lesiones sino también por errores que hemos tenido. Somos conscientes que muchas cosas pasaron por lo nuestro”, agregó.

Tras el partido ante For Ever, en la segunda rueda, la dupla tomó la drástica decisión de apartar del plantel al arquero Luis Ardente. “Son cosas difíciles, que uno no esperaba tampoco. Se fueron dando de esa manera y la toma de decisiones son cosas que a nosotros nos han hecho crecer mucho. Fue una decisión fuerte pero pensando en lo mejor para todos”, afirmó.

En cuanto al esquema de juego, Baroni manifestó que “la idea siempre fue la de jugar 4-2-3-1, que fue en la mayoría de los partidos. En algún momento buscamos cambiar al 4-4-2 que prácticamente es lo mismo, pero cuidándonos un poquito más. No nos fue bien de esa manera, entonces se volvió rápidamente al esquema donde los jugadores se sentían más cómodos, que fue con el que más se sumó”.

Consultado por la continuidad, confirmó: “Tenemos contrato vigente hasta diciembre de 2022. La idea nuestra es seguir”.

En tal sentido adelantó que “vamos a seguir con los entrenamientos, veremos bien hasta que fecha con respecto a cuándo empieza el otro campeonato, que aún no está definido. Tenemos que ver y tratar de cerrar esas fechas para ver cuándo liberar al plantel y armar todo para lo que viene”.

“Buscaremos trabajar con los juveniles para que vayan agarrando nuestra idea y también para ir evaluando a los chicos para ver cuál puede estar a disposición para el año que viene, sobre todo con los chicos que hoy no están con nosotros”.

Finalmente, y en cuanto al torneo, opinó que “fue mucho más parejo que otros año, aunque creo que se emparejó para abajo con respecto por ejemplo a otros campeonatos”.

“Sacando a Racing y Gimnasia (y Tiro), que fueron los equipos más fuertes que pelearon en nuestra zona, después fue muy parejo, y cualquiera le podía sacar puntos a cualquiera. Eso es justamente lo que duele y nos deja con esa sensación amarga (...) por pequeños detalles hemos perdido puntos que no nos permitieron clasificar”, concluyó Leo.

