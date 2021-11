Se conoció qué dijo Icardi sobre su infidelidad con la China en la entrevista con Susana

Mauro Icardi rompió el silencio en una entrevista con Susana Giménez y habló del escándalo que se desató cuando el 16 de octubre Wanda Nara descubrió que había tenido un affaire con Eugenia La China Suárez. En medio de su enojo, hizo público el conflicto al compartir una historia en su cuenta de Instagram con una polémica acusación dirigida a la actriz: “Otra familia que te cargaste por zorra”.

“Fueron días tristes, todo lo que pasó este mes lo resolvimos juntos. Ya se habló todo, ya más no se puede hablar”, le dijo el futbolista a la diva sobre su crisis matrimonial con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, en el programa especial que grabaron en París y pudo verse en la plataforma Paramount +. Respecto a su promesa de dejar el fútbol, señaló: “Son cosas que se dicen. Son momentos difíciles que los supimos pasar”.

Además, Icardi hizo una declaración de amor a su esposa que lo escuchaba atentamente: “El amor que tengo por ella lo saben todos. Yo me casé muy chico y era para toda la vida, soy muy a la antigua. Tuve un error y lo pudimos solucionar, lo pudimos hablar. Esta va a ser la última vez que se habla”.

Anteriormente, Wanda explicado por qué había decidido perdonar a su marido: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”.

Por su parte, la China le dio una entrevista exclusiva a Alejandro Fantino en una nota que se estrenó este lunes en Star+. “Siempre se va a hablar. Ya lo tengo aceptado, pero no es ‘el precio de la fama’, porque siempre odié esa frase. Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo. Tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y decir: ‘¿Qué me está pasando? ¿Estoy en el medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. ¿Mis amigos me quieren? Sí’. Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: ‘Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar’”, dijo la actriz de un modo general pero aludiendo al escándalo con Nara e Icardi.

“Obviamente, tengo autocrítica y pienso y a la noche digo: ‘¿Qué podría cambiar?’ o me escucho hablar y digo: ‘Sueno muy soberbia, yo no soy así’, pero pienso que es un método de defensa. Tengo momentos. A veces lo llevo mejor, y hay momentos en los que sufro más”, agregó Suárez. A lo que Fantino le repreguntó: “¿Te cerraste en el último tiempo? ¿Leíste, escuchaste? ¿Cómo transitaste todo?”.

“Te llega, evidentemente, por cualquier lado, por más de que vos tomes la decisión de no ver, siempre te llega por algún lado. Pero ya cuando hay tanto ruido es como... siempre le digo a mi entorno, a mis amigos: ‘Bueno, no quiero saber, porque muchas de las cosas tampoco son verdad’”, dijo Eugenia. “¿No estás informada de lo que se dice?”, insistió el conductor. “Sí, estoy siempre informada. obvio. Pero estaba en Madrid, también, estaba grabando mucho, estaba cumpliendo un sueño, entonces tenía la cabeza muy en eso (...). Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o rebelde, pero yo no... El día que mis hijos me pregunten qué es lo que quieren saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos”, finalizó la actriz.

