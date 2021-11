Continúa el alerta por incendios forestales pero el anuncio de lluvias trae alivio

Continúa la alerta roja por los incendios forestales en Corrientes, aunque hay mayor tranquilidad por las últimas lluvias de estos días. Se necesitan más de 200 milímetros en toda la provincia para salir de la situación.

En anteriores meses la sequía se prolongó por todo el territorio correntino y los bomberos están en una constante vigilancia con respecto a lo que sucede pero en comparación con el año pasado las salidas son menos constantes.

“Antes de la lluvia del miércoles, hacíamos cuatro salidas por día. Veníamos teniendo un promedio de tres incendios de pastizales diarios. Con las últimas lluvias, calmó la situación. Ahora hay humedad y si no vuelve a llover, seguro empezamos de nuevo. Tuvimos incendios en baldíos en los barrios Santa Rita, un foco ígneo grande en la Granja Yatay, así como en otros lugares causados por las personas que queman basura”, indicó Daniel Bertorello, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital, a El Litoral.

y dijo: “Con respecto a los incendios venimos tranquilos, el año pasado a esta altura estábamos complicados. Teníamos entre 14 y 16 salidas diarias, ahora tenemos muchas menos”.

En ese sentido, el jefe de Defensa Civil de la provincia, Orlando Bertoni, fue más cauto y dijo “seguimos en alerta por la gran sequía que hay en todo el territorio. Necesitamos un buen caudal de agua y constante como para que no desaparezcan la humedad ni el viento sur. La alerta continúa al igual que la prohibición de quema”.

Bertoni aseguró que se necesitan entre 200 a 250 milímetros para salir de la situación de sequía. “Para que la situación se dé tiene que llover 40 milímetros por día y seguir con el cielo nublado, y se deberá mantener un clima fresco”.

Por otra parte, el jefe de Defensa Civil indicó que a pesar del tiempo caluroso hasta el momento no hay tantos focos de incendios como sucedió meses anteriores. “La situación se complica cuando la gente empieza a prender fuego, en este caso no tenemos incendios. Aunque la situación es tensa y estamos en alerta. Las precipitaciones que hubo en Capital y otras localidades rondaron entre los 70 y 100 milímetros, pero en el resto de las localidades en la zona de Santa Rosa y San Miguel está complicado por el solo hecho de que no llueve”, resaltó.

Además aseguró que “nuevos focos ígneos pueden ocurrir en cualquier momento por el tema de la sequía. La situación de incendios con respecto al año pasado viene mucho mejor porque no tenemos tantos frentes de fuego. Tenemos una primavera seca porque va a llover por debajo de lo normal. Hoy no llovió y tenemos anunciado un 90% para mañana(por hoy), ahora tenemos que ver cómo precipita y que cantidad”.