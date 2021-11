“Piden el voto para obstaculizar, si gobernaron y dejaron una situación compleja”

Juan Manuel Laprovitta

Subdirector

—¿Cómo cree que será el ciclo legislativo que se viene teniendo en cuenta este periodo atravesado por una pandemia?

—Creo que en la Argentina hay que hacer un análisis de lo que fue el último tiempo, de lo que fue la deuda que nos dejaron, un Gobierno que dejó una situación muy difícil por esa deuda, y cuando Alberto Fernández comenzaba la recuperación del país vino la pandemia. Eso generó complejidad en la economía y en el humor de la gente. Ahora viene una etapa de recomponer y reconstruir pero, aunque las cosas hay que contarlas y mostrar la situación, el desafío es no quedarnos en el relato y definir la Argentina hacia donde vamos, de la recuperación, generación de trabajo e inversiones, nuevos desafíos.

La deuda la dejaron, no es nuestra, y es fundamental una negociación muy buena para que la Argentina pueda recuperarse. Todo eso tiene que ver con que la política va a tener la alta responsabilidad de generar estos espacios: con el presidente conduciendo, pero con una oposición que entienda que en una Argentina donde seguimos tensionando, le va a ir mal a todos. Y podemos analizar los resultados electorales, sobre cómo la gente expresó mal humor y como hay sectores extremos que han crecido. Creo que el desafío es desde la política, que el país tiene todo para crecer y que podamos contribuir con una mirada sustentable y que persista durante el tiempo.

—¿Cuáles son los puntos claves de la gestión de Alberto Fernández en los que más acompañamiento va a requerir dentro del Congreso?

—El apoyo al presidente es importante y lo es aún más obtener un buen resultado, tener la mayor cantidad de legisladores le dará tranquilidad en llevar adelante las ideas que quiere plantear, pero si no se da, no cambia nada.

El Gobierno puede seguir y avanzar, no es que se derrumba y cae, porque me imagino que vamos a encontrar una oposición razonable. Macri no tuvo mayoría y hubo mirada razonable, institucional, de acompañar las cuestiones que eran fundamentales para el país, pero si después el presidente vuelca, es responsabilidad del presidente, que tiene la decisión; lo que no se puede es obstaculizar, sino sigue la búsqueda de que le vaya mal al presidente de Argentina con la expectativa de que ellos puedan volver.

Me preocupa el discurso que tiene hoy la oposición, que pide el voto a la gente solo para obstaculizar, no dice para qué. ¿Para volver al modelo de ellos? Hace muy poquito gobernaron y nos dejaron en una situación absolutamente compleja en el país. Para salir adelante necesitamos razonabilidad, diálogo y que entre todos podamos aportar para que la negociación de la deuda salga, para estabilizar y hacer una Argentina previsible.

—¿Esta será una elección distinta a la de agosto?

—Va a ser distinta y habrá un repunte importante, estamos trabajando para eso, en llevar el mensaje y generar conciencia de esto que sostengo y es qué quiere la gente para el país: si se lleva por el humor que generó la pandemia, el encierro, la economía o errores que se cometieron, o discutir cómo vamos a salir adelante en el tiempo que se viene.

Creo que va a haber un cambio, tengo expectativas, se ve un humor distinto porque se están tomando medidas, quizá en esta elección no se vea, pero tienen repercusión para adelante, como se verá desde diciembre con el turismo. La inflación es un desafío importante.

—¿Se diluyó el efecto del aluvión de votos que significó Gustavo Valdés?

—La elección de Valdés fue de una característica muy particular porque no nos pudimos armar como una oposición fuerte y trasladar una propuesta a los ciudadanos; la pandemia también hizo que le favorezca, fue una elección muy particular, pero entendimos y la sociedad lo votó con un porcentaje altísimo, con lo cual la responsabilidad de Valdés hoy es gobernar la provincia. Ahora discutimos otras cosas, discutimos intendencias, y veremos después de la elección cuánto dura esa influencia y cuánto influye en los procesos hacia adelante.

—¿Beneficia al justicialismo que aún haya una interna en la alianza oficialista en Corrientes?

—Siempre sostengo que lo que hagan los demás en sus situaciones internas es ajeno a nuestra responsabilidad, porque debemos obtener logros por nuestras propias capacidades, por lo tanto nosotros, primero, debemos reconstruirnos, tenemos que tener una mirada amplia, de convocatoria a generar un espacio que vuelva a ser opción para gobernar nuestra provincia. Pasa por ahí, no por los conflictos de los demás.

—¿Por qué aunque se trata de una elección legislativa nacional retoma su mensaje sobre la vocación de gobernar Corrientes?

—Porque Corrientes tiene mucho por corregir. El gobernador fue reelecto, pero Corrientes no está bien como provincia, sigue siendo una de las más pobres del país y tiene mucho por hacer, con salarios bajos, por ejemplo. Hay cosas de Corrientes que por más que el gobernador haya sacado la cantidad de votos que sacó, no están bien y lo demuestran los índices, la pobreza, la deserción escolar, la falta de trabajo, los salarios bajos y la falta de vivienda. Eso significa que hay que seguir peleando por una provincia mejor, y si esa pelea significa que se reaccione y que lo que hoy, en el caso de Valdés, que tiene cuatro años por delante para poder mejorar, bienvenido sea, pero faltan muchos años de gestión y trabajo que realmente vayan por delante del problema.

Venimos acumulando muchos problemas estructurales, hace mucho tiempo, y todavía no vimos ninguna gestión por delante de esos problemas.

—¿Se plantea volver a ejercer el rol de gestor de recursos desde la Nación hacia la provincia?

—Los primeros cuatro años de mi mandato legislativo me tocó ser opositor al gobierno nacional. No era oficialista. Y diría que en esa gestión ni la misma provincia de Corrientes pudo capitalizar el acompañamiento que tenía Valdés como gobernador hacia Macri. Ahora vendrá un momento de fuertes inversiones en obras de infraestructura para dinamizar la economía y avanzar. Yo estaré ahí, usaré los contactos que tengo con los ministros y el presidente para defender los intereses de Corrientes y bajar la mayor cantidad de obras que sea posible.

—A ocho años de su gestión como intendente, ¿hacia dónde se debe dirigir un plan estratégico para la ciudad, dónde hace falta esa infraestructura que menciona?

—Tenemos que definir qué modelo de provincia queremos. Está claro que somos productores de materia prima, debemos darle valor agregado, generar infraestructura y, en ese sentido, en materia de energía estamos trabajando para tener un costo diferencial en todo el Norte Grande. Hacen falta caminos en las zonas productoras; hacen falta frigoríficos, una serie de cosas que definen un modelo. Pero también habrá inversiones privadas que se harían con previsibilidad si hubiera una sinergia razonable entre oficialismo y oposición.

Mientras haya cuatro o cinco puntos en común, en los que todos puedan decir que Argentina irá siempre por ese camino, en el mismo sentido, vamos a poder dar mayor estabilidad. Eso en Corrientes será fundamental.

—En la construcción de ese clima de confianza cuya importancia subraya, ¿qué papel juega la Justicia en Corrientes, dadas las circunstancias conocidas, de causas en las que se lo ha involucrado?

—La Justicia tiene que investigar. En el caso mío se comprobó que no tenía ningún tipo de culpabilidad, y no le tengo miedo si investigan. Tanto la Justicia como la política, como los diferentes poderes del Estado, tenemos que darle confianza a la sociedad, porque generan estas cosas que producen dudas y desconfianza. Y cuando hay desconfianza parece que está todo mal, y sobre lo que está bien se generan dudas y sobre lo que está mal se piensa que es por andar atrás de otros intereses. Yo confío mucho en las instituciones, en la Justicia, creo que hay que invertir y aportar a los mecanismos para que tenga mayor rapidez en cuestiones que la gente está esperando.

Me ha tocado, fui, me presenté, demostré mi inocencia como cada uno lo puede hacer. Son grandes desafíos, desde la política, lo institucional y cada uno de los poderes recuperar la credibilidad que indudablemente la sociedad ha perdido.