Cómo empezó el coqueteo entre Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron un encuentro en París (Francia), mientras Wanda Nara se encontraba en Milán (Italia) con su hermana Zaira. Como si fuera una novela cada día siguen apareciendo nuevos detalles de esta historia fugaz entre el jugador del PSG y la actriz.

Yanina Latorre, panelista de Los ángeles de la mañana, contó este martes que tuvo una conversación con Icardi, quien le dio detalles de cómo empezó el coqueteo con Suárez. “Él inicio la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar, él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambio de videos. A él le gustó y ella lo apuró”, manifestó en el ciclo de El Trece.

Cabe recordar que el periodista Marcelo Polino había contado qué le dijo el esposo de Wanda a la actriz para conquistarla: “Mauro tiene una admiración desde chiquito por la China, eso de verla en la tele todo el tiempo. La frase que le dijo es que era la mujer de sus sueños. Y también le contó que en ese momento estaba en una crisis con su esposa, Wanda Nara”.

Luego de un tiempo se concretó la reunión en el exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau, a metros del Arco de Triunfo y a 15 minutos del estadio del PSG. “En el encuentro en el hotel, él tenía fiebre y se sentía mal. Le regaló a ella la camiseta rosa del PSG”, explicó Yanina Latorre.

Además la panelista afirmó que Icardi no pudo tener relaciones con Suárez porque sentía muchos nervios por toda la situación, sumado a la fiebre: “Estaba Jakob (von Plessen) y le daba miedo que Wanda y Zaira vieran las cámaras y los descubrieran. Ellos tenían que entrar a la casa y no podían llegar a las 8 de la mañana. No pasó nada en el hotel y se volvieron. Esto pasó después de un partido en el que no jugó”.

Luego, el delantero reconoció que él fue el encargado de reservar la habitación a nombre de Facundo Llorente, un polista que nada sabía de esta situación. “Me confesó todo. Habló bien, sereno. Él tiene las cosas claras, quiere seguir con su matrimonio. Me dijo que la ama a Wanda”, dijo Latorre. A continuación reprodujo las palabras del futbolista: “Yo reservé la habitación a nombre del polista, le regalé la camiseta del PSG. Pero acá hay un problema: ¿si Wanda no te lo dijo a vos, esto lo está pasando la China y ella quiere seguir teniendo quilombo”.

Mientras Icardi estaba con Suárez, su cuñado Jakob se quedó durmiendo en un auto, ya que no quiso ir a la casa de Wanda para que, si esta veía las cámaras, no sospechara de que su marido no estaba, por lo que le brindó todo su apoyo al futbolista. Su complicidad en este engaño le trajo problemas con Zaira y ambos ya no están viviendo juntos.

Cuando Wanda se enteró de aquel encuentro le pidió a Zaira el teléfono de la China. “Mi hermana quiere hablar con vos”, le dijo la modelo a la actriz y luego se comunicaron las mujeres. En dicha conversación, ella también le confirmó el encuentro. Según Paula Varela, periodista de Intrusos, la China le dijo a la mediática: “Quédate tranquila, porque no llegamos a consumar porque a Mauro no pudo…”.

Infobae