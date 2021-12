Manejaba a toda velocidad por el centro de Bariloche y mató a un empresario

Un turista de 65 años murió en la madrugada del sábado al ser atropellado por el conductor de un auto que circulaba a gran velocidad por el centro de Bariloche. Ahora investigan si estaba corriendo picadas.

Según fuentes judiciales, el accidente ocurrió cerca de a 1 de la madrugada en pleno centro de la ciudad turística, cuando el Ford Ka conducido por Manuel Ignacio Griffa (20 años) atropelló a Felipe Gentile (65), oriundo de la provincia de Buenos Aires, quien en ese momento se encontraba cruzando la calle San Martín. Producto del impacto, la víctima golpeó contra otro auto que estaba estacionado y quedó tendido en el asfalto.

Si bien médicos del servicio de emergencias privado asistieron al hombre y lo derivaron luego al hospital local, no pudieron evitar su fallecimiento. El Cuerpo Médico Forense determinó que murió a raíz de una fractura de cráneo.

Por su parte, el conductor del vehículo fue detenido por disposición del Ministerio Público Fiscal y formalmente acusado de homicidio culposo agravado; en tanto, los otros tres acompañantes quedaron demorados.

Según la información oficial, el fiscal Guillermo Lista formuló cargos a Griffa por haber conducido de manera “imprudente, negligente y antirreglamentaria”.

El imputado no declaró y fue asistido por los defensores Manuel Mansilla y Ana Vera quienes no se opusieron a la formulación de cargos. No obstante, adelantaron que tienen otra teoría del caso, la que será demostrada a lo largo de esta etapa preparatoria. También la defensa solicitó modificar la calificación legal a homicidio culposo sin el agravante, petición a la que no se hizo lugar.

