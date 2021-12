El respeto a los empleados de cines

Un par de semanas de venta anticipada, cientos de publicaciones en redes sociales de las cuentas oficiales de las productoras, distribuidoras, cines, actores, actrices, prensa y fanáticos convierten a una película en una verdadera fiesta para los fanáticos, desatan una ansiedad poca veces vista y anticipan a las salas de cine una convocatoria masiva durante al menos la primera semana de estreno.

Este escenario se repite con frecuencia cuando llegan determinadas películas y siempre en vacaciones de invierno, con tanques cinematográficos para todas las edades.

Esa es la parte impactante en la previa al estreno de una película de gran asistencia como bien será el caso de El Hombre Araña Sin camino a casa, que ya ostenta el récord de tener la mayor venta anticipada en la historia cinéfila de nuestro país.

Se emitieron más de 310.000 entradas al momento de escribir esta nota y probablemente llegue al millón de espectadores en los primeros diez días de proyección. Probablemente lo haga antes, pero dadas las restricciones de capacidad en sala que oscilan entre el 70 y 100% según la región en la que uno se encuentre, se enlentece el ritmo para llagar a la cifra con seis ceros.

La otra parte, la que poco se considera habitualmente es el impacto de todo lo anterior en los empleados de las salas, que en muchas ocasiones pasan de días con salas vacías y pocos clientes a tener repentinamente otros con espectadores eufóricos que ante el más mínimo problema tienden a estallar en forma desmedida contra el personal del cine, ya sea confrontándolo, o quejándose vía mail, RR.SS., etc., que muchas veces derivan en sanciones que incluso pueden ser económicas.

Hay que tener en cuenta que aún con personal de refuerzo contratado para estas ocasiones, el staff puede verse desbordado ante el aluvión de personas que asisten a las varias funciones diarias.

Demoras en boletería, Candy, ingreso a sala y ubicación son los problemas más usuales y aquellos por los que la gente estalla contra quienes, por más buena intención que tengan, no siempre cuentan con toda la infraestructura necesaria, para dar la solución ideal a cada inconveniente que se presente.

También es cierto y es la idea de estos párrafos transmitir que la paciencia y el respeto a los empleados es fundamental. Seguramente trabajarán horas extras (que probablemente no sean pagas y se compensen en períodos más tranquilos), sus sueldos no son los mejores y vienen de pasar una de las peores crisis de la industria que aún no ha sido superada del todo.

Por ende, comprar con la mayor anticipación las entradas, ya sea en forma presencial o virtual es una verdadera solución, evitando amontonamientos innecesarios en las boleterías y teniendo la certeza además de conseguir una buena ubicación.

Al ingresar a la sala, respetar la ubicación adquirida y en caso de no encontrarla o que la misma esté ocupada, recurrir a los acomodadores. Esto es imprescindible ya que en ocasiones hay que demorar o parar funciones enteras para reubicar a toda una sala.

No generar basura, tirarla en los cestos o llevarla consigo hasta encontrar donde desecharla ayuda un montón a que el personal de limpieza higienice rápido las salas para dar acceso a la siguiente función.

Por sobre todo entender que, en momentos así, son varias las cosas que pueden no salir como uno desearía pero ello no es motivo para descargarse de mala manera con quienes hacen todo lo que está a su alcance para que el disfrute sea completo.

Adrián Burdman