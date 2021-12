Gastón Pauls contó cómo Agustina Cherri lo ayudó a salir de las drogas

Gastón Pauls es el conductor del programa Seres libres, en Crónica y se trata de un servicio focalizado en la salida de las adicciones, el artista que pudo dejar atrás las drogas y superar su enfermedad contó cómo fue su historia y quién lo ayudó a salir adelante.

El conductor, es la primera vez que se animó a hacer algo así. Se sentó y reveló todos los detalles de sus momentos más oscuros con la cocaína y el importante rol que tuvo Agustina Cherri, su ex pareja.

Sin nombrarla, reveló lo importante que fue Agustina Cherri en su recuperación y cómo fue el momento clave en el que encontró, con su ayuda, el camino para salvarse."Lo primero que hice fue empezar a llorar. Y lloré muchísimo, muchísimo. Y después de llorar un montón, dije "no me banco este dolor, voy a llamar al al dealer" . Lo llamé y le dije "traéme más". Y me trajo más y entonces me puse a tomar cocaína de nuevo hasta que en un momento no aguante más y me fui de mi casa, como podía". Así relató Pauls esa noche de dolor y resurrección.

"Me fui de mi casa como podía y dije, ¿adónde voy?, ¿qué hago? Y me metí en mi auto, me acosté y me quedé como 24 horas ahí en el auto estacionado, tomando. Desesperado, como diciendo "bueno, ojalá me muera acá,prefiero que me encuentren acá o que me roben el auto y tiren el cuerpo". Ya no sabía ni que quería. Era un 28 de diciembre, o sea, hacía 50 grados adentro del auto. Volví para mi casa y cuando quise entrar no pude porque alguien había entrado a mi casa y estaba la llave del lado de adentro", siguió contando.

"Logré abrir la puerta, y entonces ahí, arrodillado como estaba, le dije, "estoy enfermo y necesito ayuda". Por primera me miró, se levantó, fue hasta una agenda que tenía, agarró un número que tenía anotado, me lo dio y me dijo. "Mirá, ella trabaja con adictos, andá a verla". Llamé a esta mujer y le dije "mirá estoy puesto, no puedo ir ahora" y me dijo "vení mañana". Y ahí arrancó mi recuperación: el 29 de diciembre del 2007.

Luego, el actor habló sobre lo que fue su recuperación. "Yo no estaba ahí. Y a partir de eso, un montón de cosas: la confianza, la autoestima. Recuperé personas que había dejado de ver porque no me podían ver así y me habían dicho cinco o diez veces: “Che, loco, bajá un cambio”, y yo no lo bajaba. Revaloricé el tiempo, que es algo que lamentablemente perdés. En el consumo perdés tiempo y no lo recuperás. Lo que recuperás es revalorizarlo, o valorizarlo por primera vez en la vida".