Corte en el centro: cuáles son las líneas de colectivo que cambiarán su recorrido

Ocho ramales de cuatro líneas de colectivos urbanos cambiarán su recorrido habitual en la mañana del martes debido a un corte en el microcentro de la ciudad de Corrientes.

La Municipalidad de Corrientes informó que la medida se mantendrá hasta después del mediodía, hora en la que el servicio de transporte urbano de pasajeros retormará sus rutas y paradas habituales.

El corte de tránsito se encuentra en la zona bancaria, en la intersección de 9 de Julio y Catamarca, por lo que las líneas y ramales afectadas serán ocho.

Los colectivos102 A y B desviarán por las calles 9 de Julio, Salta, Yrigoyen y Santa Fe; el102 C irá por la avenida Vera y Santa Fe; el 106 A, B, C tomarán 9 de Julio, Salta, Yrigoyen y Santa F y, por último, el 108 C circulará por Salta, Yrigoyen y luego España.