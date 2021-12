Moria Casán publicó un video sin peluca ni extensiones y dejó un mensaje a sus detractores

Moria es una diva indiscutida del ambiente artístico local y una de las razones es que no le importa el qué dirán y camina sin mochilas ni condicionamientos. Siempre polémica y autosuficiente, la actriz y conductora avanza libre como una topadora y arrasa con todo a su paso. Pero hay un tema con el que la hostigan que no le causa mucha gracia, por eso decidió grabar un video para ponerle fin a la situación.

Esta semana fue a la peluquería y lo que podría haber sido una visita más de rutina se transformó en la oportunidad que tuvo a mano para enviarles un mensaje a sus detractores que desde hace años la hostigan con que tiene problemas de calvicie.

“Hola, gente, ¿cómo va? Acá estamos con Majo, para mis extensiones. Como ven, este es mi pelo. No hay ni una sola extensión, acabamos de sacar todas”, dijo la diva desde sus historias de Instagram y siguió, mientras la estilista de pie detrás suyo estiraba su largo cabello demostrando que es natural: “Este es mi pelo y ahora vamos a poner las extensiones tipo outfit, tipo los anteojos”.

“Como verán, no soy pelada. Igual, no me importa lo que piensen. Pero para mostrar un antes y un después. Y que no la careteo, bolas”, cerró enérgica bien a su estilo “lengua karateka”, como ella misma se autoproclama.

Esta semana, Moria también fue noticia por otro hecho que llamó la atención: se casó. La One está en pareja con Fernando Pato Galmarini desde hace seis meses, cuando se reencontraron para que el dirigente político le enseñe sobre la historia del peronismo. Entre libros, documentales y apuntes nació un amor que los volvió inseparables. Y decidieron ir por más, a la forma de Moria: poco convencional.

Teleshow pudo confirmar que la pareja decidió sellar su amor lejos de los esquemas tradicionales. Se trató de lo que denominaron “ceremonia en nueva era”, para lo cual fueron a una iglesia e hicieron entre ellos una unión secreta, sin sacerdotes ni sacramentos. El nombre que le dieron los novios fue “casamiento secreto” y el gran festejo tuvo lugar el domingo por la noche para recibir después de las 00 el cumpleaños de Galmarini.

Previamente, en la noche del sábado, la pareja había asistido a la Bombonera para ver el último partido del torneo local en el que Boca enfrentó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Para la actriz fue toda una novedad porque nunca había ido a la cancha y celebró con efusividad en las redes sociales la goleada del Xeneize.

La luna de miel también será atípica, ya que la pareja fue invitada por Malena -hija del ex dirigente y actual Presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos- y su marido Sergio Massa a pasar las fiestas a Pinamar.

Es que Moria no tiene vacaciones porque acaba de estrenar su nuevo ciclo Moria es Moria (El Nueve), un late night show, de lunes a viernes a las 23 (el Nueve) en el que hace filosas entrevistas a famosos y todo tipo de personalidades. Además, sigue adelante con la obra Brujas, que protagoniza en la calle Corrientes junto a Nora Cárpena, Thelma Biral, Sandra Mihanovich y María Leal.

“Adorado profe, la historia la estamos viviendo con nuestro pasado y nuestro presente aggiornado, y nuestro momentismo mágico. Thanks por brindarme una nueva familia política, amorosa y muy humana. Feliz nueva era Galmarini. Alma que comienza con G. Aguante la resistencia y tu resiliencia”, le dedicó a su novio en redes hace una semana, cuando lo saludó para su cumpleaños. Un gran momento para la One.

Infobae