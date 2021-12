Se recibieron más de 100 denuncias por la utilización de pirotecnia

Tras las festividades de Navidad indicaron que en la Capital hubo más de 100 llamados por la utilización de pirotecnia. En los días previos la Municipalidad realizó controles en locales comerciales para evitar, en menor medida, que esto ocurra.

“En los operativos se realizó una campaña importante hasta las últimas horas antes de las 00. Tenemos organizado hacer lo mismo para el 30 y 31. Estuvimos también haciendo concientización boca a boca”, informaron fuentes oficiales.

Marcando Huellas es una campaña que funciona hace tres años, es un espacio del área de protección animal y se trabaja en los locales comerciales para controles de pirotecnia.

“La ley que se está tratando de concretar es bastante amplia incluso mantiene más o menos la postura de la ordenanza actual del Municipio y extiende otros temas que están relacionados con el autismo y demás”, indicó Adriana Graziano, referente de la Asociación Civil Yaguá Roga.

Por su parte, Sonia Bondaz, presidente de la Fundación Hocicos Curiosos de Corrientes que se encarga de ayudar a perros en situación de calle y relocalizarlos en una nueva familia, afirmó que asisten adicionalmente a convocatorias, marchas y van a diferentes lugares para juntar firmas por el daño que causan los fuegos artificiales tanto a los perros como a los niños autistas y se encuentran a la espera de la ley provincial “Pirotecnia Cero”.

“Nosotros queremos que directamente no se use ningún tipo de fuegos artificiales porque consideramos que igualmente dañan. En la resolución dice que se pueden usar las que no sean muy fuertes”, afirmó a El Litoral.

Además, indicó que ante situaciones del uso de la pirotecnia le piden a las personas que llamen al 911 o al 0-800 del Municipio, así la Policía asiste y realiza el respectivo secuestro.

“Los puestos de ventas deben ser oficiales, no pueden ubicarse en las esquinas como suele pasar, entonces hay que denunciar. Igualmente sabemos que se vendió. Todo el tiempo tratamos de que la gente llame a la Policía, hablamos y pedimos a los vecinos que lo hagan”, afirmó Bondaz.

El proyecto de ley contra la pirotecnia está a la espera de ser aprobada en el senado provincial. Algunas de las prohibiciones comprenden la tenencia, comercialización, acopio y uso de pirotecnia sonora en todo el territorio de Corrientes.

Asimismo, indica que se entiende por pirotecnia la fabricación y utilización de materiales explosivos o fuegos artificiales, que produzcan estruendo, luces o similar, en que se utilizare compuestos químicos que contengan elementos combustibles, oxidantes, sustancias que solas o mezcladas resultaren inflamables; mezclas de productos que al ser encendidos por fuego, fricción, percusión o detonación produzca explosión, gases, sonidos, fuego, todo junto o por separado. La ley se espera que sea aprobada el año que viene.