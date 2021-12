Tini Stoessel tiene coronavirus: el estado de salud de la cantante

La noticia fue confirmada en Los ángeles de la mañana después de varios días de rumores sobre el estado de salud de la cantante. Fue su papá, el productor Alejandro Stoessel quien confirmó que su hija tiene COVID-19. “Hacía dos días estaba el rumor. Hablé con su papá y me confirmó que Tini tiene covid. Pero está bien de salud, aislada en Buenos Aires”, contó Ángel de Brito en LAM. Así se suma a la larga lista de artistas y personajes de la farándula que transitan la enfermedad.

La cantante estaba por viajar a España y fue por eso que tuvo que hacerse un test de coronavirus, porque uno de sus músicos había dado positivo y ella era considerada contacto estrecho. La noticia llegó minutos después, ella también estaba cursando la enfermedad. “Tini está perfecta, sin dolencias y se siente bien. Estaba por viajar a Europa en los próximos días así que se hizo el test y se confirmó el resultado. Está tranquila en Buenos Aires, explicó el periodista. Además de los compromisos en aquel continente, la joven de 24 años tiene varias fechas previstas para los próximos meses, como las presentaciones en el Festival Peñas de Villa María y cinco conciertos en el Hipódromo de Palermo.

Hace algunas semanas, en una charla íntima con Teleshow, la cantante se refirió a cómo fue la vuelta a los escenarios después de la pandemia y lo especial que fue volver a tocar tras la pandemia. “Es una revolución emocional, no entendía que estaba volviendo a subirme al escenario en Argentina. Cuando me dijeron la cantidad de gente que había, como 100.000 personas, que viajó gente de tantas partes del mundo… un show que se trabajó tanto, fue una locura, así que fue un día muy emotivo, un show realmente inolvidable, ojalá la gente la haya pasado muy bien. Le agradezco mucho a todo mi equipo por acompañarme, por estar ahí apoyándome, a mis amigas que también viajaron a verme. Y quedan todavía un par de shows más acá por la Argentina en algunos festivales, y ya preparándome para el 21 de marzo, que vuelvo acá a Buenos Aires después de casi 2 años sin tocar acá. Y va a ser el día de mi cumpleaños, así que una locura, va a ser una fiesta, estamos preparando el mejor show de mi vida”.

Habrá que esperar su evolución para volver a verla activa en redes, mostrando la intimidad de los ensayos, el vestuario y todo lo referente a los conciertos que se vienen. Mientras tanto, Tini tendrá que despedir el 2021 y darle la bienvenida al 2022 recluida en su casa junto a su familia. Sin dudas, será un cambio de año muy particular, sin la posibilidad de juntarse con su familia ni sus amigos y sin poder viajar. Para la joven, su familia es fundamental. En la misma entrevista había dicho sobre ellos: “Mi familia está siempre presente, mi papá, mi mamá, mis amigas, Fran, mi hermano, también siempre está. Creo que no sería nada sin ellos. Todo lo que soy como mujer y como persona, y también como artista, es gracias al amor que me dan mi ser queridos. Eso es algo que siempre lo digo porque me parece importante. De repente quizás no tuviste una tan buena experiencia en lo familiar, pero buscarte personas que sepas que realmente te quieren por lo que sos. Uno no decide en la familia que nace, pero es importante elegir a las personas indicadas para sentirte contenido”.

