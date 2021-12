Octava del Femenino

La octava fecha del campeonato Oficial Femenino de la Liga Correntina de Fútbol se jugará hoy de manera completa.

El duelo más importante estará dado por el choque entre el puntero y su escolta, Sportivo y Libertad,respectivamente en la Primera A. La misma situación se dará en la B donde el líder Boca Unidos jugará contra su inmediato perseguidor, Empedrado.

El programa de partidos para hoy es el siguiente:

Cancha de Sportivo: 19.30 Soberanía vs. Curupay B (1º B), 20.30 Peñarol vs. Yaguareté B (1º B) y 21.30 Curupay vs. Dr. Montaña (1º A).

Cancha de Libertad: 19.30 Mandiyú vs. Yaguareté B (1º A), 20.30 Ferroviario vs. Popular (1º B), 21.30 Libertad vs. Sportivo (1º A) y 22.30 Empedrado vs. Boca Unidos (1º B).