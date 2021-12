Punto por punto: situación socioeconómica, generación de empleo y corredor bioceánico 

l Situación socioeconómica

—Según los datos del Indec, el NEA es la zona del país que más pobreza en aumento registra.

—En la zona hay 52% de pobres y en el país en general el promedio es altísimo y mucho más en niños y niñas que están sumergidos todavía en la pobreza, con lo cual, hasta que no salgamos de esa zona no vamos a poder decir ni siquiera que estamos satisfechos. Sí vemos que los datos de crecimiento del empleo están mejorando. Se generaron 129 mil nuevos puestos de trabajo y esto hace que ya hayamos alcanzado no sólo el nivel previo a la pandemia en cuanto a ocupación, sino que estamos superando en un punto la ocupación que había en diciembre del 2019.

l Generación de empleo

Los nuevos puestos de trabajo, según el Gobierno nacional, se han generado en 20 de las 23 provincias y en 16 de los 20 sectores productivos industriales, con lo cual se infiere que se está generando empleo transversal en todas las provincias en los diferentes sectores.

l Corredor bioceánico

Sabemos que todas las provincias del Norte se han puesto de acuerdo en que el corredor bioceánico sea a través de Catamarca. Todas las obras que hay que realizar implican una inversión varias veces multimillonaria, cifras que no se pueden llevar adelante solamente con la inversión del gobierno provincial y nacional, sino que también hay que conseguir fondos internacionales. Hay otras provincias, las patagónicas por ejemplo, que también quieren el corredor bioceánico y no hay una decisión tomada al respecto en el sentido de que no hay una decisión de que debe ser un solo corredor bioceánico sino que tal vez se pueda implementar una variable en la cual haya uno por el Norte y otro por el Sur.