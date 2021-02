Programa de partidos

Primera fecha (sábado 13): Ferro vs. Los Indios, Berazategui vs. Española de San Vicente, Unión Florida vs. Corrientes Básquet, Obras vs. Rocamora y Quimsa vs. Vélez (se jugará el 18/2).

Segunda fecha (domingo 14): Los Indios vs. Obras, Rocamora vs. Unión Florida, Corrientes Básquet vs. Berazategui, Vélez vs. Ferro y Española de San Vicente vs. Quimsa (se jugará el 23/2).

Tercera fecha (sábado 20): Vélez vs. Los Indios, Ferro vs. Española de San Vicente, Quimsa vs. Corrientes Básquet, Berazategui vs. Rocamora y Unión Florida vs. Obras.

Cuarta fecha (domingo 21): Los Indios vs. Unión Florida, Obras vs. Berazategui, Rocamora vs. Quimsa, Corrientes Básquet vs. Ferro y Española de San Vicente vs. Vélez.

Quinta fecha (sábado 27): Española de San Vicente vs. Los Indios, Vélez vs. Corrientes Básquet, Ferro vs. Rocamora, Berazategui vs. Unión Florida y Quimsa vs. Obras (se jugará el 2 de marzo).

Sexta fecha (domingo 28): Los Indios vs. Berazategui, Obras vs. Ferro, Rocamora vs. Vélez, Corrientes Básquet vs. Española de San Vicente y Unión Florida vs. Quimsa (se jugará el 4 de marzo).

Séptima fecha (sábado 6 de marzo): Corrientes Básquet vs. Los Indios, Española de San Vicente vs. Rocamora, Vélez vs. Obras, Ferro vs. Unión Florida y Quimsa vs. Berazategui.

Octava fecha (domingo 7): Los Indios vs. Quimsa, Berazategui vs. Ferro, Unión Florida vs. Vélez, Obras vs. Española de San Vicente y Rocamora vs. Corrientes Básquet.

Novena fecha (lunes 8): Rocamora vs. Los Indios, Corrientes Básquet vs. Obras, Española de San Vicente vs. Unión Florida, Vélez vs. Berazategui y Ferro vs. Quimsa.