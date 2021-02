De Vido había renunciado a ponerse la Sputnik V

El exministro de Planificación, Julio De Vido, expresó en sus redes sociales que se niega “a recibir la vacuna” Sputnik V contra el coronavirus para la que tiene un turno asignado en Zárate. “Visto el escándalo desatado con la vacunación contra el covid-19 me niego a recibir la dosis, para lo que me han citado el día 24/2 en Zárate, aclaro que el turno me fue asignado”, dijo.