Creció la disposición de la población argentina a vacunarse contra el coronavirus

La disposición de los argentinos para vacunarse creció del 50% al 70% en tan solo un mes, según una encuesta de la consultora Zuban Córdoba. De enero a febrero, la cifra creció en un 20%.

"Desde enero al 25 de febrero, crecieron de 50% a 70% los argentinos que dicen que se vacunarían. Es sin dudas un dato que revela el impacto de la discusión sobre las #VacunasCOVID19", publicó en Twitter Gustavo Córdoba, director de Zuban Córdoba, quien realizó una medición sobre la disposición de la población argentina a vacunarse.

Ante la pregunta "Si hoy estuviese disponible una vacuna. ¿Usted se vacunaría contra la Covid-19?", la aceptación en enero fue del 49,9% y creció al 69,2% en febrero, de acuerdo a la encuesta difundida a través de la red social.

En enero, había un porcentaje del 27,6 que respondió "no" y 22,5 "no sabe/no contesta". En tanto, en febrero, el "no" bajó a 16,4% y el "no sabe/no contesta" al 14,4%.

La medición se realizó sobre un universo de 1.200 casos, en conglomerados urbanos entre una población de mayores de 16 años.

Télam.