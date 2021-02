Intensificar la cría

Desde el Inta Mercedes sostienen que, en líneas generales la baja productividad de la cría bovina en Corrientes se debe a la escasa adopción de tecnologías. Una manera de facilitar la adopción es informar acerca del impacto productivo y económico que genera la incorporación de las tecnologías disponibles. Según estudios recientes, con la incorporación de las tecnologías mejoradoras se incrementan gradualmente los resultados productivos y económicos, alcanzando en el nivel tecnológico un impacto en campos de loma del 32% para producción de carne y margen bruto y en campos bajos del 48% y 38% respectivamente.

Según el estudio realizado por técnicos de la EEA Inta Mercedes, la priorización de tecnologías mejoradoras, como manejo de la lactancia de vacas adultas, destete precoz a la vaca de primer servicio o primer servicio en otoño con 18 meses de edad y mejora del recurso forrajero en un 30% de la superficie. En campos de loma, aplicando un modelo básico de producción, se logran por hectárea 73 kilos de carne y 4.811$ de Margen Bruto y en campos bajos 45 kilos y $2.693, a precios de abril del año pasado.

En el trabajo realizado, los técnicos del organismo explicaron que para la adopción de tecnologías en los sistemas de cría intervienen diferentes factores, internos como la estructura y la mano de obra, externos como la información y el financiamiento, hasta aspectos personales del productor como su edad, experiencia, formación, actitud de innovación, aversión al riesgo. Por otro lado, como los sistemas de cría requieren mucha tecnología de procesos, para una adopción exitosa es necesario un período de aprendizaje y ajuste de la misma al modelo productivo.

Otro aspecto importante en la incorporación de tecnologías, es la consideración de las inversiones y capacidades previas requeridas, por ejemplo: no se pueden separar las vacas por calidad de preñez si no hay potreros suficientes, no se puede ajustar la carga animal si no se conoce la disponibilidad forrajera de los potreros o la condición corporal (CC) de los animales. A esto último, se suma la secuencia lógica en la incorporación de tecnologías, por ejemplo: manejo de la lactancia en vacas adultas antes que entorar con 18 meses de edad, eficiencia en la cría antes que aumentar la carga animal, intensificación de la recría antes que entorar con 15 meses de edad.

Existe una serie de tecnologías disponibles para la cría bovina en el NEA, compiladas producto de las investigaciones y experimentaciones realizadas por el Inta junto a las Universidades y la actividad privada, las cuales han sido validadas en la Unidad de Cría de la EEA Mercedes o en campos de productores. A su vez, fueron evaluadas productiva y económicamente obteniendo a partir de ellas un mejor resultado en el sistema productivo. Para lo cual, es necesario contar con información acerca del cambio producido por la aplicación de la técnica seleccionada en el indicador físico correspondiente (carga animal, relación vientres sobre vacunos, preñez, merma preñez destete, peso destete) y, en los casos que no se dispone del dato, se estima junto al experto.

El trabajo realizado presenta las tecnologías consideradas por expertos como “básicas”, en el sentido de que son necesarias para desarrollar la actividad de cría bovina en Corrientes. En segundo término, se sintetizan las tecnologías “mejoradoras” del modelo productivo básico y se ordenan por prioridad de adopción en niveles tecnológicos, ya no sólo considerando la práctica tecnológica y su impacto en la producción de terneros, sino también por la respuesta productiva y económica de la misma en el sistema de producción.

Se evaluaron los impactos por la adopción de tecnologías, calculando la diferencia porcentual de los resultados productivos y económicos entre un nivel tecnológico y el inmediato anterior (impactos entre escalones) y entre el nivel tecnológico considerado y el modelo básico (impactos acumulados).

Resultados y discusión

La aplicación de tecnologías básicas requiere contar con instalaciones adecuadas a la actividad de cría, como apotreramiento, aguadas, corrales, bañadero. Por otro lado, se necesita disponer de mano de obra con experiencia y caballos suficientes para el trabajo de campo. A continuación, se detallan las tecnologías básicas definidas por expertos indicando los beneficios de su adopción.

Entre las tecnologías básicas se destacan la detección y manejo de vacas viejas, el estacionamiento del servicio por tres meses en primavera; el diagnóstico de gestación y clasificación del rodeo; el destete total en otoño; el ajuste de la carga animal del campo natural en el otoño; conocer la oferta forrajera de cada potrero en el otoño; la selección de vaquillonas para reposición; la suplementación proteica en recría durante el invierno para campos bajos;el entore de las vaquillonas a los 2 años de edad en primavera; la elección y examen de los toros; un calendario sanitario básico; y la suplementación mineral completa, entre otras.

Respecto de las tecnologías mejoradoras, consideraron que las mismas deben ir acompañadas por ciertas mejoras en el campo, como alambrado eléctrico para subdivisiones, pozos para asegurar la disponibilidad de agua, balanza para pesar la hacienda, distintos tipos de comederos. Es importante destacar que en campos bajos la necesidad de inversión aumenta, con respecto al desagüe de potreros como así también a la instalación de dormideros y sombras. A su vez, a medida que se complejizan los sistemas de producción, es necesario capacitar al personal, implementar el proceso de gestión y contar con asesoramiento técnico.

Dentro de las “mejoradoras”, varias de ellas profundizan las que ya se realizan dentro del paquete básico, a la vez que se agrega un calendario sanitario completo y se incorpora al manejo la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (Iatf).

Existen otras tecnologías que permitirían seguir intensificando los sistemas mejorados, como: el engorde a corral de las vacas CUT una vez que destetan el ternero (Flores y col, 2010), el entore de las vaquillonas con 15 meses de edad en primavera (Flores y col, 2016), la suplementación de las vacas preñadas o programación fetal, el creep feeding. Las dos primeras tienen como objetivo principal mejorar la relación vientres sobre vacunos, mientras que las dos últimas favorecen el desarrollo del ternero. Ellas no fueron incorporadas a este análisis, porque se considera que por el momento no son convenientes para la mayoría de los productores, debido a que requieren un manejo muy eficiente de la nutrición para ajustar los costos de producción.

En cuanto a la modelización de la adopción tecnológica, se determinó la producción de terneros y carne, a través de las fórmulas establecidas en la metodología, para campos de loma y bajos según nivel tecnológico. Para ello, se mantuvo el manejo de la vaca CUT del sistema modal respectivo y se consideraron los principales indicadores físicos logrados en cada nivel tecnológico. Asimismo, resaltaron que la producción tanto de terneros como de carne se incrementan a medida que la intensificación avanza.

Impacto de las tecnologías

Según el estudio del Inta Mercedes, la producción de carne estimada en sistemas de producción “modal” es 62 kilos/hectárea en campos de loma, mientras que en campos bajos es 29 kilos/hectárea. Es decir, que la productividad en cada tipo de campo es inferior a la que podría obtenerse con un nivel tecnológico “básico”. Por lo tanto, también habría un impacto productivo al implementar sólo el modelo básico de producción, que en este trabajo no se está contemplando.

Pasar al 1º nivel de tecnología es de gran impacto desde el punto de vista productivo como económico, tanto en campos de loma como bajos. El impacto productivo hacia el 3º nivel es más relevante en los campos bajos, diluyéndose el efecto en los resultados económicos debido al alto costo de producción de las mejoras incorporadas.

El impacto en la producción de terneros es el más significativo, especialmente en los campos bajos. A su vez, el impacto en el margen bruto es superior al de la producción de carne.