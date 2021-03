Quién es Jazmín Garbini, “la última mujer en la que pensó Maradona”

Hasta ahora su nombre era poco conocido. Sin embargo, una revelación de Verónica Ojeda la convirtió en la última mujer en la que pensó Diego Maradona. Se trata de Jazmín Garbini, dueña de la marca Jazmeen Deco. Ella conoció al futbolista en septiembre del año pasado, cuando le vendió uno de sus productos y se convirtió en la última obsesión del astro.

“Tengo una marca de sillones, por eso fue que lo conocimos mi familia y yo. Nosotros hicimos los sillones para La noche del Diez cuando él hizo el programa. Una vez subí un posteo a Instagram donde él estaba sentado en un sillón y yo le puse: ´Diego tenés que tener un Jazmeen´”, contó la diseñadora de interiores este lunes en Los ángeles de la mañana.

Tras aclarar que a partir de esa publicación el entorno de Maradona la contactó para hacer un sillón, Garbini relató con lujo de detalles cómo fue ese primer encuentro con el deportista. “Nosotros trabajamos sofás de diseño y me contactaron. Verónica vio mi posteo y me dijeron si quería hacerle uno y dije que sí, mis hermanos eran fanáticos, lo admiraban un montón. Nos dijo que se lo llevemos y nos recibió bárbaro. Él se sentó, se prendió un habano, yo subí todas las fotos a mis redes porque no todos los días conocés a Maradona. Después me pidió otro sillón, se lo fuimos a llevar, nos quedamos hablando de los perros porque yo tengo siete”, reveló.

Y si bien en esos encuentros el diez fue muy cordial, el entorno confesó que después de conocerla quedó totalmente “flasheado” con Jazmín. “Me mandó un ramo de rosas enorme en agradecimiento a las cosas que le habíamos llevado. Siempre fui con mi familia, Jazmeen Deco es una empresa familiar e insistió para que vaya de vuelta, que vaya a tomar unos mates, se había obsesionado conmigo y quería conocerme. Cuando me fui dicen que dijo: ´¿Quién es esa chica? Es muy fina, la quiero conocer, parece buena mina”, reveló sorprendida.

La empresaria está casada y si bien advirtió que nunca hubiera tenido nada con Maradona, aseguró que la movilizó haberse enterado de esto. “El día que falleció nos pusimos muy mal porque lo habíamos conocido hacía poquito. Nos trató tan bien (…) Mas allá de que me quería conocer, cuando falleció me llamó Vanesa Morla y me dijo que el día anterior había estado todo el día preguntando por mí. Me pareció muy fuerte eso porque me dijo que fui la última mina en la que pensó Maradona”, concluyó asombrada.

La Nación