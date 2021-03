El Partido Autonomista desmintió movilización frente a Casa de Gobierno

El Partido Autonomista de Corrientes salió hoy a desmentir una movilización, para las 18, en frente de Casa de Gobierno por lo ocurrido esta semana con el ministro de Salud, Ricardo Cardozo. La confusión llegó porque se viralizó por redes sociales una imagen donde se pedía una convocatoria, lo cual, el concejal y presidente del Partido Autonomista, José Romero Brisco, negó.

"Me llegó la imagen por diferentes medios por el tema del ministro lo cual no es cierto porque el Partido Autonomista no salió con ningún tipo de convocatoria al respecto", dijo Romero Brisco.

"Creo que fue una producción adrede y mal intencionada para tirarle un poco de leña al folklore político en base a todas estas alianzas que se van a hacer y las elecciones que se avecinan. Son temas de la política vieja, la gente esta cansada de lo que sucede alrededor de las elecciones. Lo entiendo, pero no lo comparto", detalló.

Con respecto a su posición de lo ocurrido con el ministro de Salud provincial, priorizó el bienestar del funcionario y pidió una declaración formal por parte del Gobierno para que no haya más dudas de lo sucedido. "Espero que el ministro esté bien de salud es lo primordial, más allá de lo mediático debería haber una declaración formal por parte de el Gobierno para quede todo esclarecido, con los remitos y protocolos pertinentes. Mucha gente muere por el virus así que es un tema que hay tratarlo con mucha delicadeza y transparencia, sería bueno respaldar con documentación los traslados", aseveró el concejal.