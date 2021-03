Colón no pudo jugar frente a Sarmiento por no presentar los estudios médicos ante la Cabb

Un fallido debut tuvo Colón de esta capital en el Torneo Federal de Básquetbol (TFB). No pudo jugar el partido programado para el domingo a la noche en su estadio ante Sarmiento de Resistencia por la primera fecha de la Zona NEA del certamen, debido al incumplimiento de la documentación requerida por la Confederación Argentina (Cabb).

Con los planteles de ambos equipos en la cancha, y a pocos minutos para el pitazo inicial, llegó el llamado de la mesa de control a los árbitros informando que el partido no podía disputarse a raíz de que los estudios médicos requeridos no fueron presentados por la institución correntina a la entidad organizadora del torneo.

“Me llamaron de la Confederación Argentina, me avisaron que Colón no presentó los certificados médicos para habilitar el juego y por consiguiente no pueden jugar”, explicó a los presentes el comisionado técnico, Néstor Rossi.

El bellavistense agregó que se realizará “el informe correspondiente a la Confederación y ellos decidirán si se reprograma el juego por algún problema administrativo que pudo existir, o bien si Colón perderá el partido”.

Consultado por este medio a raíz del problema surgido, allegados al Club Colón reconocieron que los certificados médicos y los contratos de los jugadores no pudieron ser cargados previamente a la página de la Cabb, por encontrarse colapsada, pero que la documentación requerida se encontraba en regla.

La próxima presentación de Colón será el viernes 5 de marzo, cuando deba visitar a las 21.30 Regatas Corrientes en el estadio José Jore Contte del parque Mitre.

Es de esperar que para esa fecha, toda la documentación exigida llegue a la Cabb, para evitar situaciones como las del domingo, cuando los jugadores de ambos equipos se quedaron con las ganar de competir.