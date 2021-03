Después de un año de clausuras y aperturas parciales, se cerraron los pasos fronterizos

En el Boletín Oficial se publicó ayer la decisión administrativa 268/2021, a través de la cual el Gobierno argentino fijó el cierre de las fronteras terrestres, es decir, los 237 pasos distribuidos en distintos lugares del territorio nacional. Por lo que, especificaron que “las personas -provenientes del exterior- sólo podrán ingresar a nuestro territorio en avión a través de los puntos de entrada habilitados que son los aeropuertos internacionales de Ezeiza y San Fernando (Buenos Aires), el aeroparque Jorge Newbery (Caba) y el puerto de la ciudad de Buenos Aires”.

En este contexto, El Litoral consultó a la titular de la delegación de Migraciones en Libres, María de los Ángeles Altamirano, sobre el contingente de argentinos que el último sábado quedaron varados en el mencionado cruce internacional. Recordó en primer término que “el 24 de diciembre del 2020, la Dirección Nacional de Migraciones estableció la vía aérea como única forma de ingreso. Luego, mediante una norma del pasado 8 de enero, permitió el ingreso terrestre a quienes salieron del país entre abril y diciembre del año pasado”.

Y fue en base a esa disposición -señaló- que “el mes pasado se realizó un operativo especial con el delegado provincial de Migraciones, Ataliva Laprovitta. Fuimos hasta el hotel de Uruguayana donde se alojaba un grupo de argentinos que estaban varados. Atendimos caso por caso para saber quiénes cumplían con los requisitos para ingresar a través del paso fronterizo de Libres”. En aquella oportunidad -estimó-lograron la habilitación “51 argentinos” (ver imágenes).

Los que no lograron ingresar fue porque “por ejemplo, eran ciudadanos de otros países”, acotó la funcionaria.

Norma

Pero ahora, debido a la segunda ola de covid-19 y las nuevas cepas que surgieron, se adoptaron nuevas medidas destinadas “a proteger tanto a los libreños como a todos los demás pobladores argentinos”, indicó Altamirano. Tras lo cual, manifestó que “desde Migraciones recomendamos a todas las personas que no vayan a las fronteras, que no compren pasajes de colectivo de empresas que les prometen que los van a dejar ingresar a nuestro país, porque eso no es verdad. Todos los pasos fronterizos terrestres están cerrados”.

Y en este sentido, afirmó que “no hay manera de que pasen -por ejemplo, por Libres- porque nosotros acá no tenemos un laboratorio sofisticado y completo como el que existe en Ezeiza, donde se puede implementar todos los protocolos sanitarios pertinentes para cuidar la salud de todos los argentinos”.