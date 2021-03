Camila, la joven mujer destacada en el top 100 Visionarios en Salud

Nunca está de más recordar o conmemorar, que detrás de todo movimiento social, con el fin de progresar como sociedad y de hacer cumplir los derechos, siempre está una mujer. Ellas siempre fueron protagonistas y artífices de grandes luchas y logros que sucedieron en la humanidad. Es así que vale la pena resaltar el trabajo diario de Camila de Pamphilis, quien, con 31 años de edad, coordina desde el año 2017 la primera empresa argentina de tecnología en salud, que creó una red de telemamografías con sistema digital.

"En estos años me enfoqué en mi trabajo, para humanizar la salud y hacerla más igualitaria", destacó Camila. Con el sueño de poder llegar a cada rincón, donde quizá las mujeres no puedan acceder a un estudio mamario de última generación, Camila trabaja codo a codo con su equipo para hacer hincapié en demostrar que las mujeres valen, su salud vale y que están siendo cuidadas.

Recientemente Camila recibió la noticia de estar en el top 100 Visionarios en Salud (100 Top Healthcare Visionaries), un galardón otorgado por el Foro Internacional de Avances en Salud de Estados Unidos (IFAH). Este premio reconoce su carrera en la implementación de sistemas que han dado la posibilidad a más de 350 mil mujeres a tener acceso a un estudio de mamas de la misma calidad que los estudios que se realizan en Nueva York o Londres.

Desde sus primeros años, Camila siempre se ha centrado en mejorar el mundo que observaba a su alrededor. Nacida en Argentina, su licenciatura en Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires le dio siete años de experiencia en el campo de la ciencia, tecnología e innovación en el sector público y privado.

Durante mucho tiempo algunos temas de salud, como el cáncer, fueron tabú en la sociedad. Casi nadie se animaba ni siquiera a nombrar la palabra. Desde Mamotest, Camila y su equipo lograron poner en agenda la importancia para las mujeres de realizarse mamografías, tan simple, así como entender que la enfermedad registra un 90 por ciento de supervivencia si se detecta en el estadio 1. La directora comentó que se sumó a la empresa porque percibió la sensibilidad para con la salud de la mujer. "Lamentablemente muchos años las mujeres llegaban al consultorio con el cáncer de mamas avanzado, hoy en día con un estudio que demora no más de 15 minutos, esta situación se podría evitar".

Cabe destacar que Argentina ocupa el segundo lugar en riesgo de muerte por esa enfermedad en América Latina, con 20 fallecimientos por día. Camila comentó que desde un primer momento el objetivo estuvo puesto en conectar, empatizar con cada una de las mujeres que llegaban a Mamotest para realizarse estudios, con el objetivo de poder llegar a más de ellas y perder el miedo, como así también facilitar el acceso.

Según manifestó Camila "la contención y empatía con la mujer en este ámbito es fundamental, porque no deja de ser un tema sensible para nosotras" y esto se ve en la relación directa en todo el proceso que tiene el personal de Mamotest con las pacientes..

En su día a día también le toca lidiar con ciertas frustraciones. "Me cuenta comprender en muchos casos que la contraparte tenga tan poco interés en una enfermedad que afecta al género femenino", explicó Camila. Sin embargo, todas las piedras en su camino no evitaron que ella avance en este portal de acceso donde los estudios mamarios son analizados por una red de médicos. "Esto es parte de mi legado, tuve la oportunidad de acceder a causas sociales e involucrarme", destacó Camila y agregó que "además me sienta cómodo estar en una causa sensible donde las mujeres nos sentimos empatizadas con las demás".

Pandemia, controles y prevención

Durante la pandemia, Camila trabajó arduamente para mantener los centros Mamotest operativos al ser considerados como esenciales para el sistema de salud. De esta manera, en un contexto nacional donde se realizaron sólo el 33 por ciento de los estudios mamarios a nivel nacional, los centros Mamotest lograron un 73% de realización de estudios. La continuidad de los estudios procura que los casos de cáncer no avancen en las mujeres que realizan la detección temprana, ya que un año de un cáncer no tratado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

"Es hora de ocuparse de la salud de las mujeres. La atención médica debe tener un enfoque preventivo en lugar de reactivo para salvar millones de vidas y miles de millones en costos y tratamientos de atención médica. Nuestras campañas de educación y generación de demanda de mercado están enfocadas en esta premisa", reflexionó Camila e invita a todas las mujeres mayores a 40 años a realizarse sus estudios una vez por año y ganar la paz de vivir libres de preocupaciones.

Con sangre correntina

La red de centros fue ideada por dos correntinos: el médico especialista en diagnóstico de estudios mamográficos, Guillermo J. Pepe, y su hijo, Guillermo E. Pepe. Hoy en día Mamotest atiende a más de 60 mil mujeres al año en sus 14 centros activos en Argentina. En Corrientes se encuentran en Capital y las ciudades de Curuzú Cuatiá, Esquina, Bella Vista y Paso de los Libres. Además, hay centros Mamotest en Salto (Buenos Aires), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), San Salvador (Jujuy), Reconquista (Santa Fe) y en las localidades de Posadas, Oberá, San Vicente, Puerto Iguazú y Eldorado de la provincia de Misiones.

Más beneficios para las correntinas

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor) brinda cobertura para la prevención y detección precoz de cáncer de mama y de cuello uterino a través de la implementación de una chequera, según edad y antecedentes familiares; la que incluye prestaciones gratuitas a sus afiliadas con una cobertura del 100% a cargo del IOSCor.