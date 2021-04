“Estamos bien y espero que podamos plasmarlo en los playoffs”, sentenció Cáffaro

Mientras espera conocer su rival de cuartos de final, el plantel de Regatas Corrientes entrena en la capital provincial. “Estamos ansiosos, íbamos a viajar este fin de semana y ahora no tenemos fecha. Así que ahora el cuerpo técnico está manejando el tema de los entrenamientos ya que tendríamos por lo menos una semana más acá, pero igualmente es muy positivo que podamos seguir ajustando algunas cosas”, reconoció el pivote Agustín Cáffaro

El equipo que dirige Lucas Victoriano regresó ayer a los entrenamientos buscando la puesta a punto para su presentación en los playoffs que no sería antes del 20 de este mes. Con el correr de la semana y con las novedades en cuanto a las series de reclasificación los trabajos se vieron modificados por el cuerpo técnico fantasma, dosificando entre la físico y táctico. Además de manejar la ansiedad y la falta de competencia.

“La verdad que venimos bastante bien, algunos están pudiendo recuperarse y ponerse al cien por cien y también en conjunto podemos ponernos mejor porque venimos muy bien, pero queremos estar cien por ciento como equipo”, continúo el santafesino que llegó en enero de este año al club, redondeó 8.2 puntos y 3.7 rebotes en 18 partidos.

Respecto a cómo fue ese cambio y su incorporación al plantel de Regatas reconoce que “me incorporé bastante rápido, tanto el grupo como el cuerpo técnico me han tratado como uno más desde el principio y eso para mí sumó un montón”, además, “cuando me agarró el tema del covid fueron dos pasos hacia atrás, pero pude volver a entrenarme bien y la verdad que estas dos semanas que llevamos de entrenamientos me van a permitir ponerme bien y a la par de los chicos. Ellos también vienen haciendo un gran trabajo, así que espero que podamos plasmar todo eso en los playoffs”.

En cuanto al foco de trabajo o si están pendientes de un posible rival Cáffaro setenció: “Estamos metidos en el equipo, puede ser muy variable quien nos puede tocar porque dependen de los resultados así que hoy estamos cien por ciento enfocados en el equipo”.

“En este equipo no se destaca demasiado nadie, porque somos un equipo en el que los diez jugadores pueden hacer diez puntos por partido entonces eso es buenísimo porque el rival no sabe con qué se va a encontrar ese día y eso en lo personal me hace muy bien, marcó un poco mi forma de juego en estos meses y eso me pone muy contento”, dijo concluyó.

Además de Regatas (3º), también están en cuartos de final Quimsa (1º), San Lorenzo (2º) y Boca (4º). También ya clasificó Instituto (8º).