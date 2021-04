“Viendo el nivel de aceptación que tiene, Valdés es el candidato natural de ECO”

Gustavo Valdés, para Pedro Braillard Poccard, es el candidato natural de la alianza ECO. O debería serlo. También, para el senador la cuestión de los espacios es algo que debe resolverse puertas adentro de la sociedad, o debería, y por lo pronto avisa: el Partido Popular pedirá ser retribuido de la misma manera que hasta ahora, con los mismos espacios o sus equivalencias. También piensa que las Paso deberían suspenderse y volcar todos los recursos disponibles al freno de la pandemia. En estos términos se manifestó anoche en el programa Final Abierto, que se repuso como todas las semanas por las plataformas digitales del diario El Litoral.

Esta es parte de la entrevista que el senador nacional y exgobernador mantuvo con los periodistas Eduardo Ledesma y Carlos Simón:

—Con la fotografía actual de la pandemia, ¿es partidario de aplazar, suspender o dejar como están a las Paso?

—Yo era partidario de suspenderlas, porque acompaño la postura de los gobernadores, porque ¿a quién le toca llevar la parte más difícil en la atención de la pandemia? Es a las provincias. Entonces hay que escuchar la opinión de los gobernadores, porque son los que tienen sobre sus hombros la responsabilidad mayor.

Si ahora surge esta alternativa producto de una interna del Gobierno nacional, que se pueda postergar, y bueno, cuanto más tiempo se gane, más gente se puede vacunar, y coincido con esa lógica.

—Entonces, ¿su voto sería la postergación?

—Sí. Lo que tiene que existir es la más absoluta convicción por parte de la sociedad de que si hay una prórroga no es por cuestiones políticas sino por cuestiones de salud.

—¿Si se corren las Paso, cree que Corrientes va a elegir antes o después?

—Si se corre el esquema nacional, yo no veo impedimentos para que la provincia decida libremente cuándo votar.

— ¿Entre las dos elecciones?

—O antes...

— ¿En agosto sería?

—Podría ser agosto, yo no quiero adelantar fechas, porque la verdad que no conozco.

—Pero tendríamos el mismo problema sanitario…

—Es que acá el problema son las Paso, porque si tenemos tres elecciones, ¿cuál es la única que puede suspenderse?

—Las Paso...

—Por eso yo respaldo la decisión de los gobernadores, y esto está todo analizado, no es una cuestión caprichosa, porque las elecciones provinciales ¿se pueden suspender? No, imposible. ¿Las nacionales? Imposible. Las únicas que se pueden suspender son las internas, son las Paso, que le quede a cada partido y alianza la responsabilidad de elegir sus candidatos.

Pero volvamos a lo mismo, de las tres elecciones, la que es posible de ser dejada de lado por única vez son las Paso, porque es una interna.

—¿Cuál es el panorama y el rol del Partido Popular de cara a lo que viene?

—El partido está trabajando activamente, siempre hemos dicho que nuestra aspiración es ser un socio que empuje y no que se lo tenga que remolcar en la alianza. Creo que estamos cumpliendo ese papel, y yo tengo la enorme satisfacción de que el partido ha trabajado muchísimo en época de pandemia, ayudando a mucha gente y ayudando a las medidas que toma el Gobierno, no pretendiendo reemplazar ni nada, sino ayudando y colaborando. Por eso tengo esa satisfacción enorme, porque sé la tarea que se está haciendo, se hizo y se va seguir haciendo.

—¿Van a reclamar más espacios?

—No, nosotros estamos conformes con que se mantenga el esquema que tenemos. No estoy diciendo qué cargos deben ser, sino un esquema equivalente.

—¿Plantea renovar su cargo en el Congreso de la Nación?

—No, lo único que es reemplazable es una figura de Pedro Braillard Poccard, es decir, a mí me gustaría ser reelecto, sí, porque creo haber hecho una buena tarea (...) Ahora, esto es una alianza, y si las cosas dicen que tienen que ser otra persona, son las reglas del juego. Lo único que voy a defender es que el partido reciba lo que corresponda en términos de equivalencia.

—Colombi dijo que el senador nacional va a ser radical…

—Está bien, por eso buscaremos las formas de compensar.

—¿En qué términos?

—Cada uno tiene su forma y siempre hemos arreglado las cosas puertas adentro, y espero que esta vez sea así también, y vamos hacer todo lo posible de nuestra parte para que sea así.

—¿La interacción en ECO es con los presidentes de los partidos? ¿Habla con Colombi o con el gobernador?

—Todavía no se estableció el mecanismo de conversación, no sé cómo va a ser. No sé si la conversación la llevarán adelante los presidentes de los partidos, pero sin duda que el gobernador va a ser un protagonista central en esto. Pero ECO es una alianza que tiene como columna vertebral al radicalismo, entonces ese partido es el que tiene que marcar un poco la agenda.

—¿Valdés debe ser el candidato a gobernador de ECO?

—Yo estimo que sí. Por una cuestión de candidaturas naturales, ya lo he dicho. Un gobernador hace dos años y pico está figurando entre los tres mejores en la Argentina; previendo la Constitución la posibilidad de la reelección y viendo el nivel de aceptación que tiene, creo que es el candidato natural.

—Colombi dijo que no hay ningún candidato natural…

—Está bien, no voy a debatir con el presidente del radicalismo, y mucho menos con Colombi, que es un hombre que fue el inspirador de ECO. Esta es una opinión mía, pero el candidato lo pone el radicalismo.

—¿No le discute que el candidato lo elige el radicalismo?

—No, por supuesto, porque esos son los términos de la alianza que hemos subscripto.

—¿Le gustaría ser candidato a vice?

—Le pido que me dispense, porque cualquier respuesta que yo dé lo quiere tomar como una presión y lo que yo digo es lo que pienso y siento.

—¿Cree que ECO se puede romper, teniendo en cuenta el deseo de Cassani o Canteros?

—Yo no evalúo la conducta de otro, pero espero que no se rompa. Ha sido una exitosa herramienta de gestión y electoral. Canteros es el vicegobernador y Cassani hace más de ochos años que es el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, han tenido y hemos tenido lugar.