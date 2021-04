El plantel Aurirrojo vuelve a entrenar

Tras contar el lunes con jornada de descanso, el plantel de Boca Unidos retomará esta mañana las prácticas. En el horizonte ya se asoma Racing de Córdoba, al que deberá enfrentar el fin de semana en la ciudad mediterránea, por la tercera fecha del torneo Federal A 2021.

Luego del partido frente a For Ever, los futbolistas que no fueron titulares y aquellos que quedaron fuera del banco de relevos, realizaron tareas de tipo regenerativas en el campo de juego del estadio del barrio 17 de Agosto.

En principio, para el partido ante la Academia cordobesa, Boca Unidos podrá volver a contar con el delantero Gonzalo Ríos, quien ya cumplió con la fecha de suspensión por su expulsión ante Central Norte de Salta, mientras que habrá que aguardar la recuperación de Antonio Medina, aquejado por una dolencia en los aductores.

En la vuelta a la actividad, el cuerpo médico tendrá que evaluar molestias y posibles lesiones, que aparecen por lo general después de las 24 horas.