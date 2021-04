Escandaloso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández

Yanina Latorre y Cinthia Fernández protagonizaron un fuerte cruce este miércoles en Los ángeles de la mañana. Todo comenzó cuando Ángel de Brito -que por estos días conduce desde el aislamiento en su casa por haber sido contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus- comentó que Nicole Neumann estaba enojada con la bailarina por una información que había dado al respecto. La ex esposa de Matías Defederico había contado que la modelo y su ex marido, Fabián Cubero, estaban “en paz”. Más precisamente habló de un acuerdo que consistió en un “blindaje mediático” dentro del cual ninguno de los dos se expresaba públicamente del otro.

La información de Cinthia fue en el contexto de que una de las hijas de Nicole y Cubero debió ser intervenida y sus padres estuvieron juntos acompañándola en el centro médico. “¡Qué patética! Aparte ella es tan básica que siempre que doy una noticia piensa que lo hablo con Micaela”, manifestó Fernández sobre la modelo y aseguró que su fuente no había sido la actual pareja de Poroto. Lo que generó un fuerte ida y vuelta con su compañera de panel.

Yanina: —¿Por qué hablás mal de Nicole, cuando ella se enoja por decir que das una información que es mala? Evidentemente tu fuente es Mica, y está bien.

Cinthia: —No es mi fuente, y te lo puedo asegurar. Te lo muestro ahora…

Yanina: —¡No me grites!

Cinthia: —De lo último que hablé con Mica fue de un canje.

Yanina: —Yo averigüé un montón. Tengo justo a alguien en esa clínica, y no hubo ninguna buena onda entre Cubero y Nicole.

Cinthia: —No dije que hubo buena onda. ¡No cambies mis palabras! Y tampoco cambies mi información. Yo dije que se encontraron en el mismo lugar.

Yanina: —¡Ay! ¡Relajate, reina!

Cinthia: —No, porque lo que decís vos es palabra santa y uno no puede decir otra cosa.

Yanina: —Obvio, soy la uno.

Cinthia: —Y no dije nunca que hubo buena relación. Dije que estuvieron juntos. Esa no es mi información, ni mi fuente es Micaela.

Yanina: —¿Por qué la odias a Nicole, si no te hizo nada?

Cinthia: —¿Y vos por qué defendés tanto?

Yanina: —Porque es madre y entiendo el sufrimiento que está pasando como madre y con un tipo despechado. Porque Mica a veces no entiende lo que pasa entre ellos porque no tiene hijos. Cuando tenga hijos la va a entender a Nicole. Después, sacá todo lo demás. Y vos también tenés tres nenas y el tipo que estaba casado con vos te abandonó y no te pasa guita.

Cinthia: —Yo tengo otra información. No la estoy criticando como madre.

Yanina: —No te enojes. Hablás filosa porque sos amiga de Mica.

En medio de la discusión, la esposa de Diego Latorre contó una información que involucra a Fabián Cubero y Mica Viciconte, quienes, según contó la panelista, no quieren que Nicole Neumann sepa en qué casa viven dentro de un barrio privado en la zona de Escobar. Y cuando la modelo llevó a sus hijas porque les correspondía estar con su padre, ninguno atendió el teléfono y desde la Guardia del country la dejaron pasar para que pudiera llevar a las pequeñas. Al verla allí, la influencer le habría gritado y habría hecho un escándalo adelante de todos.

Eso, volvió a generar otro cruce entre Yanina y Cinthia, quien le reprochó a su compañera que estaba contando una información que vendría del lado de Nicole. ¡Y hasta terminaron peleándose por los canjes que cada una hace en sus respectivas redes sociales!

Cinthia: —¿Qué estás haciendo vos ahora?

Yanina: —Enojándome, porque Mica no tiene hijas.

Cinthia: —No, estás contando lo que te dijo Nicole.

Yanina: —Yo no hablo con Nicole. ¿Vos te pensás que soy tan básica, que solo hablo con Nicole?

Cinthia: —Es lo mismo que estoy diciendo yo. ¿Vos te pensás que yo soy tan básica que solo hablo con Micaela?

Yanina: —Pero vos sos amiga y vecina de Mica.

Cinthia: —Estás haciendo lo mismo que estás criticando.

Yanina: —No, a mi Nicole me detesta. Y soy tan grosa que me detesta y la defiendo igual.

Cinthia: —Lo último que hablé por WhatsApp con Mica es de un canje de aspiradoras…

Yanina: —¡Aflojen con los canjes!

Cinthia: —¡Y vos también! Sos Mrs canje, así que no me digas.

Yanina: —No, yo cobro. ¿¡Qué!? ¿!me estás agrediendo también por eso!?

Cinthia: —Para vos todo lo que hacés está bien y todo lo que yo hago está mal... No tenés la palabra sagrada y no siempre tenés la razón.

Yanina: —Generalmente, la tengo.

Cinthia: —Vos estás haciendo lo mismo que yo. Un besito.

Yanina: —¡Ay, callate, Cinthia!

Infobae