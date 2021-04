Corrientes: bloqueo de camiones en la frontera con Brasil

Fuentes de la Municipalidad correntina de Paso de los Libres informaron este miércoles a ellitoral.com.ar que se suspendieron los envíos de camiones a la República Federativa de Brasil, que atraviesa una situación sanitaria compleja por los casos de coronavirus y la aparición de nuevas cepas.

El motivo principal de esta suspensión anunciada hace unas horas es "la falta de condiciones para los trabajadores del transporte internacional de cargas", indicaron.

Asimismo, se suspendió la recepción de ingresos de camiones al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) a los camiones que provengan de Brasil, señalaron en un comunicado al que accedió ellitoral.com.ar

El comunicado fue emitido por Alfredo Nicolás Coutinho da Silva, Jefe de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras perteneciente al Ministerio del Interior, informando de la suspensión del ingreso y egreso de camiones al país a través del Puente Internacional Agustín P. Justo - Getulio Vargas.

La nota fue remitida a Claudio Alfonso Jaureguy Montano, Delegado Receita Federal do Brasil Coordinador ACI.

Según consignó el portal Bichos de Campo, la medida se aplicó luego de diversas denuncias que indican que en la Aduana brasileña de Uruguayana no se procede a verificar la condición sanitaria, en lo que respecta a Covid-19, de los choferes que atraviesan la misma.

Algunas versiones indicaban que la medida había sido suspendida debido a las múltiples quejas, sin embargo fuentes oficiales indicaron que todavía se mantiene.

COMUNICADO:

Me dirijo a usted a efectos de informarle que, con motivo de que no están dadas las condiciones de seguridad para que los choferes de nacionalidad argentina puedan llegar a la Terminal Aduanera BR290 de acuerdo a lo comunicado al Señor Coordinador mediante nota NO-2021-34180946-APN-DNATF#MI del día de la fecha, se suspende el envío hacia la República Federativa del Brasil de los medios de transportes internacional como así también la recepción e ingreso al Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) de los provenientes de ese país, por lo que solicito no liberen ni permitan egresar camiones hacia la Argentina.