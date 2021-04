Murió el primer correntino en coronarse campeón argentino de boxeo

Falleció ayer el reconocido boxeador Domingo Aldo Gamboa que fue el primer correntino en coronarse campeón argentino de boxeo, cuando derrotó a Alfredo Bunetta en el Luna Park.

El goyano de 84 años realizó 77 peleas, en su extensa campaña de las cuales perdió siete y empató seis, el resto fueron victorias en su mayoría por KO.

En una entrevista llevada a cabo por El Litoral, en el año 2006, el deportista rememoraba sus comienzos en el deporte y recordaba la victoria que lo llevó a consagrarse campeón argentino de boxeo y primer correntino en llegar al titulo.

“Mis recuerdos son muchos, pero me acuerdo muy bien cuando gané el título, frente a un grande del boxeo como fue sin duda Alfredo Bunetta. Fue una pelea muy dura, y me sentí muy contento por traer un título para Corrientes, sobre todo para Goya, me sentí muy satisfecho porque subí al ring con un objetivo que era traer el título argentino y lo logré frente a una gran figura como Alfredo Bunetta", resaltó Gamboa

“La definición llegó por nocaut técnico -aclaró en el décimo segundo round- ya que hasta ese momento, la pelea venía pareja, pero pude imponer mi potencia. No me considero un noqueador, yo peleaba y boxeaba, hacía ambas cosas. Si había que boxear, boxeaba bien, pero me gustaba más prenderme en el cambio de golpes, yo creo personalmente que una buena defensa, es un buen ataque. Yo no sabía mucho de técnica, pero también boxeaba, era más peleador y siempre iba al frente”, dijo el boxeador en diálogo con El Litoral.

Además, el deportista había contado como realizaba su entrenamiento de cara al titulo que logró tiempo después. "Antes para llegar a pelear por el título, había que combatir con los mejores, no cualquiera llegaba, por eso digo que el sacrificio era doble. Pero a mí, el gimnasio me gustaba mucho, estaba siempre bien preparado, nunca dejaba de entrenarme, por la mañana hacía footing en los bosques de Palermo, a la siesta y a la tarde me entrenaba, pero si uno quiere llegar, tiene que hacer sacrificios, no queda otra alternativa”.

Sobre sus inicios en el boxeo comentó que comenzó en Goya, "un poco sin querer, porque un día entré a un gimnasio, estaba mirando y vino el entrenador y me dijo que no podía estar, que salga. Entonces le contesté, bueno entonces me entreno, y así comencé", destacó.

"Me empezó a gustar, aparte de muy chico fui muy peleador, en la calle, en cualquier lado me peleaba, pero después fui cambiando, ahora por supuesto veo las cosas de otra manera. Me fue gustando el boxeo y seguí, luego me tocó la Marina y fui a Bahía Blanca, en Puerto Belgrano, allí me buscó un manager, Alfredo Felice que me vio condiciones y consiguió que me dieran permiso para entrenar en Bahía Blanca. Allí hice una campaña larga, pelee por el título bahiense, prácticamente era local y después, cuando salí de baja, me fui a Buenos Aires, hablé con Tito Lectoure y me empecé a entrenar en el Luna Park", contó Gamboa.