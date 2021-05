Niz: “Me quedó cerca y no pensé en otra cosa que no sea patear al arco”

Boca Unidos consiguió el domingo el segundo triunfo consecutivo en el torneo Federal A, al vencer en su visita a Douglas Haig de Pergamino por 2 a 1, resultado que lo ubica dentro de las principales posiciones de la Zona B de la competencia.

El gol del triunfo, logrado en tiempo de descuento, fue conseguido por el chaqueño Leonel Niz, quien de esta manera festejó su primera conquista con la camiseta aurirroja.

“Estoy muy contento por la confianza que me dieron todos”, declaró el polifuncional de 23 años en diálogo mantenido en la tarde de ayer con el programa El Deportivo, de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz.).

Respecto a la jugada que terminó en su gol, contó: “Tuve la intuición de que el Tony (Antonio Medina) iba a desbordar y que el centro me iba a caer a mí. Fuimos a disputar los dos la pelota y cuando levanté mi cabeza vi que por suerte me quedó ahí cerca y no pensé en otra cosa que no sea patear al arco. Por suerte entró”.

El chaqueño se mostró “muy feliz” por el primer gol conseguido en primera división, y agregó que “todos mis compañeros me felicitaron, también el cuerpo técnico, así que muy contento por cómo se dio todo”.

Niz manifestó que tras el partido su teléfono no paraba de sonar. “Mi familia en el Chaco me llamó, también mis amigos, estaban muy contentos todo”.

Si bien en un principio se barajaba la posibilidad de que en el mediocampo jugaría el pibe Alexander Strupsceki, finalmente fue Niz el que ganó la pulseada y flanqueó por el sector derecho a Iván Silva.

“Lo que nos pidió el técnico es que tratemos de jugar simple porque en el medio iba a haber mucha gente de ellos, para agarrar confianza y después sacar lo mejor de nosotros para poder asistir a Gonzalo (Ríos) y Peralta”, confió que les dijo Alfredo Grelak.

Señaló que en Pergamino se jugó “un partido de ida y vuelta, con mucha intensidad; ellos tuvieron sus situaciones igual que nosotros. Por suerte quedó a nuestro favor los tres puntos”.

Lo que viene

Este jueves Boca Unidos jugará por los 16avos. de final de la Copa Argentina frente a Godoy Cruz de Mendoza, partido que se disputará desde las 14.10 en el estadio Julio César Villagra del club Belgrano de Córdoba.

“Estos son partidos en los se trata más que nada de disfrutar, de estar y apoyar al que le toca jugar, y tratar de dar lo mejor para ganar, porque hay que estar concentrados el 100 ciento como lo hicimos con Central, y buscar dar lo mejor de cada uno, porque sabemos que se les puede ganar”, opinó Niz.

El jugador chaqueño recordó que frente al Canalla “me tocó entrar por la lesión de un compañero (Nicolás Monje), y por suerte pudimos ganar”.

“Son partidos distintos por la velocidad y la intensidad, pero si uno está concentrado y sabe lo que tiene que hacer se puede ganar”, agregó.

“Ya estamos cambiando el chip, pensando en Godoy Cruz, buscando dar lo mejor el jueves para poder ganar”, precisó por último Leonel Niz.

(RP)