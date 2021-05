Quinto día de piquete en la Ruta 12: frenaron la venta de tabaco y reclaman millones

El corte se inició el miércoles pasado hasta el viernes, continuó ayer y se repite hoy. “Estamos reclamando recursos que nos adeudan del año pasado”, dijo a El Litoral Roberto Segovia, presidente de la Cámara del Tabaco. El sobreprecio es otra de las quejas. El lunes no vendieron tabaco, a la espera un mejor precio.

El piquete será de 8 a 17, y hasta ayer no tuvieron respuestas de autoridades estatales y analizan “día a día” cómo seguir con las medidas de fuerza.

“El corte empezó el miércoles. El jueves tuvimos una reunión donde nos dijeron que se podía resolver uno de los puntos, pero no se avanzó con eso, así que volvimos a reclamar”, dijo Segovia.

Los reclamos se realizan en los alrededores de la ciudad de Goya, en la entrada de la avenida Neustadt, frente al parque industrial, donde solicitan una respuesta a la brevedad de sus pedidos que llevan tiempo. Ayer estuvieron desde las 8 hasta las 17. Segovia explicó que intentaron contactarse con las autoridades pero que no tuvieron respuesta alguna.

“Estamos reclamando recursos que nos adeudan del año pasado, hay un plan presentado del Fondo Nacional del Tabaco por 205 millones de pesos, nosotros lo denominamos como caja verde. De ese plan nos mandaron solo el 50 por ciento, y es otro punto que reclamamos”, explicó Segovia.

El sobreprecio es otra de las quejas desde antes de la temporada de fiestas de 2020. Consiste en el valor por el tabaco vendido de cada productor, para el cual se destinan 7.900 millones de pesos.

“Según informó el Instituto Provincial del Tabaco, el dinero del sobreprecio ya estaría resuelto”, mencionó Segovia.

Estiman que se acredite durante el día en las cuentas de los trabajadores.

“La ley en eso es clara, la prioridad número uno es pagar el sobreprecio, y eso fue un error, le exigimos al IPT que mande la plata. Alguien se tiene que hacer cargo”, resaltó. “Es un derecho que tenemos como productores, hay una ley que nos protege”, agregó.

Existe también un pedido de devolución de los recursos del 80 % que fue enviado al IPT para gastos de funcionamiento, que llegaría hasta los 27 millones de pesos, según informaron productores. “Nos dijeron que no sabían que de ese total había parte que nos correspondía”, explicó Segovia.

“Otro reclamo que tenemos es por la obra social”, señaló. El reclamo fue presentado en octubre del año pasado. “No tenemos respuestas todavía, por lo que se pone en riesgo el servicio de la obra social y preocupa al sector porque estamos entrando en épocas invernales donde aparecen las enfermedades, sumando a eso el tema de la pandemia”, aclaró.

Previamente, desde el sector enviaron una nota exponiendo la situación al ministro de Producción de la Provincia de Corrientes, Claudio Anselmo. “Pedimos al señor ministro que baje a hablar con los productores, queremos saber de su boca qué información maneja a nivel nacional”, contó Segovia.

“Es de suma necesidad hablar con él para resolver gran parte de nuestros reclamos, no queremos que se sume a cortar la calle con nosotros, queremos encontrar respuestas”, aseveró.

Dijo que en algún punto sienten que los abandonaron a su suerte. “A lo mejor hacen gestiones, pero no nos hacen conocer”.

En cuanto a las manifestaciones de ayer, se desarrollaron con tranquilidad. “Como son rutas nacionales, tenemos el acompañamiento de Gendarmería Nacional, pero por suerte todo se desarrolló con tranquilidad”.

Segovia explicó: “Lo que menos queremos es molestar a las personas, desgraciadamente a la gente le toca sufrir las consecuencias. Queremos que los que se tienen que ocupar, se ocupen”. También aclaró que no es lo que más les gustaría hacer, pero no encuentran otra salida. “Si quieren pasar por emergencias o situaciones de salud, dejamos pasar a las personas”, agregó.

Destacó que no están pidiendo un incremento salarial, sino un dinero que debería ser otorgado y es un derecho.

“Venimos insistiendo hace mucho con estos reclamos, pero no tenemos respuestas, entonces tenemos que hacer el corte, no tenemos otra alternativa. Porque cuando lo hacemos, recién nos escuchan”, señaló Anselmo. “No entendemos por qué no nos escuchan, y más en estos tiempos”, concluyó.

Las medidas de fuerza continuarán hoy durante todo el dúa y evaluarán cómo continuar el resto de la semana.

(BDC)