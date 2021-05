Así se jugará el resto de los partidos de la fecha en la zona B

Los líderes de la zona B, For Ever y Racing de Córdoba, afrontarán sus partidos en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del torneo Federal A. El otro puntero del grupo, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, quedará libre.

En Salta, Gimnasia y Tiro (5 puntos) recibirá desde las 15.45 a For Ever (7), con arbitraje del tucumano Maximiliano Mascheroni.

En tanto que en Concepción del Uruguay, el local Juventud Unida (1) enfrentará desde las 15:30 a Racing de Córdoba (7), con el contralor de Enzo Silvestre de Santa Fe.

Los demás partidos a jugarse esta tarde por el grupo serán los siguientes:

15.30: Defensores (Pronunciamiento) vs. Unión (Sunchales). Árbitro: Bryan Ferreyra.

16.00: Sportivo A. C. (Las Parejas) vs. Douglas Haig (Pergamino). Árbitro: Santiago Folmer. 16.00: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Crucero del Norte (Misiones). Árbitro: Francisco Acosta.

16.00: Sarmiento (Resistencia) vs. Central Norte (Salta). Árbitro: Rodrigo Rivero. En este encuentro será asistente el correntino Sergio Pérez.