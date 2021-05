La inesperada reacción de Marcelo Tinelli al recordar el vínculo familiar entre Luciana Salazar y Guillermina Valdés

Luciana Salazar debutó en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch al que regresó con Jorgito Moliniers, con quien ya había bailado en la pista más famosa del país. La actriz fue la segunda en hacer su presentación, luego de Charlotte Caniggia, y antes de realizar su performance, tuvo un divertido intercambio con Marcelo Tinelli.

“¿Cómo estás con esto? ¿Bien?”, quiso saber el conductor sobre cuánto había ensayado para el ritmo Cubo al cuadrado, que termina este miércoles con el esperado debut del Chato Prada con su esposa, Lourdes Sánchez. “Espero que sí”, respondió Luciana. “Viene muy duro el jurado. ¿Tenés buena onda con todos?”, indagó el animador y dio el pie para que la participante hablara de su vínculo con Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y Guillermina Valdes, que por estos días está reemplazando a Ángel de Brito.

De inmediato, Salazar miró a su izquierda y sonrió a la hora de hablar de los integrantes del estado. “Con todos en algún momento compartí algo”, aseguró y cambió su tono de voz al hacer una especial mención sobre la actual pareja de Marcelo Tinelli. “Bueno, ni hablar de Guille...”, deslizó. Y la empresaria le devolvió la sonrisa, entendiendo de qué hablaba.

Sin embargo, el conductor se mostró sorprendido por las palabras de Luciana y quiso saber más. “Perdón, ¿qué compartieron con Guille?”. “Guille, bueno... fuimos familia. Tenemos familia en común”, argumentó la actriz, que es prima de Sebastián Ortega, ex marido de Valdes. Juntos, son padres de Paloma, Dante y Helena.

“¡Ahhh! Fueron familia...”, esbozó Tinelli y no pudo contener la risa al recordar el vínculo al que hacían referencia ambas. “Fuimos primitas”, agregó Valdes. “Primitas políticas”, sumó Salazar. Y el conductor intentó ponerle humor a la situación: “¿O sea que serías sobrinita política mía? Ponele”.

Más tarde, mostró sus destrezas en la pista y obtuvo 20 puntos. “Te felicito porque Matilda está cada vez más linda -comenzó Pampita haciendo referencia a la hija de la actriz- Me gustó el trabajo. Luciana ensaya mucho, es aplicada, disciplinada. Y Jorgito está en su mejor momento. Son un fuego como pareja. Cuidado cuando se nota lo que viene. De todas maneras, se subieron al cubo de manera distinta a lo que veníamos viendo. Destaco su prolijidad”, fue la devolución de la modelo cuyo puntaje fue un 7.

“Luli, sos una diosa total y él es hermoso -dijo Jimena Barón sobre Moliniers-. Las bajadas estuvieron desprolijas. Luli es una bomba y está como muy cuidada todo el tiempo. Tenés que dejar de pensar. Lo vi muy en tu cabeza. Hay que bajar un poco los hombros. Sos súper prolija. Me pasó que no terminé de comprar la coreo, era como algo del Bailando y estamos en el 2021. Esperaba algo más moderno. Vos bailás muy bien y esto no fue lo que más me gustó”, dijo la actriz y les dio un 5.

En tanto, Guillermina Valdés calificó a la pareja con un 8 y aseguró: “A mí me gustó porque vi el trabajo, más allá de la potencialidad de Luciana. Vi trabajo y esfuerzo. La sincro estuvo un poquito... Pero a mí me gustó”.

“La coreo y la puesta me gustaron, pero vi a Luli a fuera de ritmo por momentos. La sincro fue un poco rara. Y los hombros estuvieron muy arriba. Después, Jorgito casi se descadera subiendo la escalera y pegaba patadas como matando mosquitos”, consideró Hernán Piquín, que en este ritmo tiene el voto secreto.

Infobae