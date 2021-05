Cómo fue el reencuentro de Cande Ruggeri y Cachete Sierra tras su escandalosa separación

-Me rompió el corazón. Fue el primero que lo hizo. Yo me enamoro muy fácil. Ya pasó mucho tiempo... Pero me dejó. Con mis amigas le decimos ‘elque’, por ‘el que me dejó'. “Me mandó un mensaje y me dejó.

-Es raro escucharla hablar así porque nosotros nunca estuvimos de novios. Cuando me dijo el ‘ex’ me impactó mucho ya que, justamente, una de las cosas por las que cortamos el vínculo fue porque ella quería algo más serio y yo no.

Cande Ruggeri y Agustín Cachete Sierra calentaron motores antes de su debut en La Academia, el nuevo formato de ShowMatch en el que participan entre las 24 parejas de famosos. Hace cinco años, la modelo y el actor tuvieron una relación que no terminó del todo bien. Al menos para la hija de Oscar Ruggeri, quien sugirió que estaba enamorada cuando el ex Chiquititas le cortó a través de un mensaje de texto justamente porque ella estaba más involucrada que él en la relación.

Antes de volver a la pista más famosa del país, ambos hicieron distintas declaraciones sobre el modo en que cada uno recordaba su historia de amor. Ella había estado en el Bailando y él fue como invitado: incluso se dieron un romántico en medio de la performance.

Luego de los entredichos frente a cámara, la modelo y el actor se reencontraron el miércoles en la gala de sentencia del primer ritmo de La Academia. “Está todo súper bien. Somos dos personas conocidas y era obvio que iba a pasar esto. Me vienen a preguntar y obvio que voy a contestar porque soy una persona educada”, fue lo primero que dijo Cande en diálogo exclusivo con Teleshow.

Y detalló cómo fue el reencuentro con Cachete detrás de cámara. “Pasó por acá, me saludó, me felicitó”, aseguró. Minutos más tarde, el actor también fue consultado sobre dicho encuentro y se expresó en los mismos términos que la modelo: “Al principio, cuando me enteré, me hicieron notas, hablé del tema. Creo que me equivoqué, no tendría que haber dicho nada y arreglar las cosas entre nosotros”, admitió.

“Hoy la crucé. La vi bailar, chocamos puño. Ojalá que le vaya muy bien. De mi lado quedó todo bien”, agregó.

Por otro lado, frente a cámara y en diálogo con Marcelo Tinelli, Cande también quiso dar por finalizado el tema. “Sí, me rompió el corazón, pero fue hace un montón. Hace cinco años. Ahora estoy re de novia”, enfatizó la modelo que está en pareja con el empresario Nicolás Maccari.

“¿Pero si lo ves acá, te saludás lo más bien?”, quiso saber el conductor. “Me saludó recién. Todo bien”, sostuvo Cande y agregó que su novio todavía no fue a verla en el certamen pero que lo hará en otro ritmo. Y reveló que Maccari vio el programa desde su casa y consideró que no es un trabajo fácil. “Es tan difícil. Si llegás a la final, nos casamos”, le dijo el empresario a su novia, quien lo repitió frente a cámara en la emisión del miércoles por la noche.

Infobae