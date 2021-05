Administradora procesada por la muerte de un futbolista

La Cámara Nacional en lo Criminal confirmó el procesamiento de la administradora de un consorcio por la muerte del futbolista Ezequiel Esperón, quien por problemas de seguridad, cayó al vacío desde el sexto piso de un edificio en el barrio porteño de Devoto. La medida recayó sobre M. V. R. en orden al delito de “homicidio culposo” de Ezequiel Esperón, de 23 años cuando se registró el hecho, el 6 de octubre de 2019.

El mediocampista, surgido en el Club All Boys con un paso por el fútbol brasileño y mexicano, se hallaba esa madrugada en el Salón de Usos Múltiples (SUM) en una reunión con amigos, cuando se apoyó en una puerta metálica con apertura hacia el exterior que cedió y cayó al vacío desde una altura de aproximadamente 16 metros. Esperón impactó contra un vehículo, quedó tendido en el asfalto y, aunque fue trasladado por el Same al Hospital Zubizarreta, murió minutos después por “politraumatismo, contusión polivisceral y hemorragia interna y externa”, según la autopsia. Al apelar el procesamiento dictado en primera instancia la defensa sostuvo que a M. V. R. no se debía atribuir responsabilidad penal, porque la puerta había sido colocada antes de que comenzara a desempeñarse como administradora del consorcio de propietarios.

