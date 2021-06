Tutores realizaron una clase abierta para insistir con la vuelta a la presencialidad

Nucleados en la red federal Padres Organizados, un grupo de tutoras y tutores realizó ayer una “clase presencial” en la plaza 25 de Mayo, a modo de reclamo para que el Gobierno provincial reabra las escuelas en Capital. En el sector consideran que la falta de actividad áulica afecta a los niños y niñas “igual o peor que la pandemia”, y preparan una movilización para hoy o mañana.

Cerca de 20 niñas y niños fueron dispuestos ayer en una ronda, en la plaza 25 de Mayo, para participar de una “clase presencial” en la que dibujaron y escribieron que extrañan ir a la escuela. Se trató de una movida organizada por tutoras y tutores que integran la red federal Padres Organizados, que desde hace tiempo vienen reclamando la vuelta a la presencialidad en las aulas.

Mientras se desarrollaba la clase, respetando todas las medidas de bioseguridad, representantes del grupo de padres y madres se reunieron en Casa de Gobierno con el subsecretario de Promoción de Iniciativa Privada y Gestión Administrativa, Raúl Nicolini. Según consignaron, el funcionario les comunicó que el gobernador Gustavo Valdés “está al tanto” del pedido, y que el domingo comunicará si se extenderá o no el cierre de los colegios.

En diálogo con El Litoral, la tutora Verónica Villagra comentó que les dieron la promesa de ser recibidos nuevamente el próximo lunes en el caso de que no haya novedades. De igual manera, remarcó que Padres Organizados prepara una caravana a realizarse hoy o mañana, para insistir con el reclamo. “La idea es hacer una movida más antes del domingo”, señaló.

“Resaltamos la labor de los docentes, que trabajan a destajo para no dejar a los chicos desamparados, pero conocemos el impacto negativo de la no presencialidad. El daño que sufren los niños por no asistir a la escuela es igual o peor que la pandemia”, afirmó Villagra.

Entre los argumentos que manejan en la red de tutoras y tutores para justificar la necesidad de retomar la presencialidad en las escuelas, aseguran que la ausencia de actividad áulica “provoca graves daños y el deterioro de la salud en general de los niños, entendiendo por salud el estado de bienestar físico, psíquico y social”. Además, sostienen que “la virtualidad refuerza la desigualdad”, ya que hay estudiantes que no tienen los medios ni las herramientas necesarias para lograr conectividad; y subrayan que “la virtualidad es una herramienta, no una modalidad educativa en sí”.