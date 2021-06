Tras un año atravesado por la pandemia, la donación de sangre disminuyó un 80%

Se conmemora hoy el Día del Donante de Sangre. Aunque el país cuenta con 412 centros públicos y privados que reciben a quienes donan voluntaria y altruistamente su sangre, no alcanza para cubrir los requerimientos de la población. Mitos y verdades a la hora de donar.

Ocho de cada diez habitantes del país necesitarán, en algún momento de su vida, una transfusión de sangre.

Atravesada por la pandemia de covid-19, la Argentina vio disminuida la capacidad de donantes en un 80%.

“La pandemia trajo aparejadas diferentes razones por las cuales ha bajado la donación de sangre, en algunos casos a niveles muy preocupantes”, advierte la doctora Susana Anhel, jefa bioquímica de la Fundación Swiss Medical.

Entre esas dificultades, se encuentra la imposibilidad o dificultad “para realizar colectas externas en empresas, dada la modalidad de teletrabajo y la restricción de ingreso de personal externo en aquellas empresas que continuaron con la presencialidad reducida de sus empleados”, comenta la bioquímica y agrega, “los casos de aislamiento por contagios de covid-19 y de sus contactos estrechos, la dificultad de traslado y el temor al contagios hicieron más complejo el panorama”.

Anhel destaca que “a fin de corregir esta situación, desde Fundación Swiss Medical comenzamos con acciones promotoras de la donación voluntaria”

Mitos sobre la donación voluntaria de sangre

l La donación engorda: falso.

l Una vez que donás tenés que hacerlo siempre: falso.

l Mi sangre es demasiado común: falso. Es entonces del grupo sanguíneo que más gente tiene y por lo tanto requiere.

l Tomo medicación: falso. Hay un listado de medicamentos con los que no se puede donar, pero con la mayoría no hay problemas. Hay listados en las páginas web de los Bancos de Sangre y también de la Dirección Nacional de Sangre que se pueden consultar para ver si son aptos o no, de la misma manera se informa sobre enfermedades preexistentes.

l Soy diabético: falso. Se puede donar si no es insulinodependiente

l Soy hipertenso: falso. Se puede donar si está controlado. La medicación no impide la donación

l Tuve covid-19: falso. Se puede donar después de los 28 días del alta médica

l Tuve Hepatitis A: falso. Las normas dicen que puede donar si la tuvo antes de los 11 años.