Pichetto presentó su partido: va en Provincia

En un acto con amplia convocatoria en el sindicato de gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto lanzó formalmente su partido de cara a las próximas elecciones, en las que será parte del armado global de Juntos por el Cambio: el Peronismo Republicano. En ese contexto, confirmó que aceptaría ser candidato por la provincia de Buenos Aires, donde reside, pidió que Mauricio Macri sea cabeza de lista del espacio por la Ciudad, y cuestionó con dureza al kirchnerismo por llevar a la Argentina a la “oscuridad”.

“Tengo domicilio legal y real en la provincia de Buenos Aires. He abandonado la provincia de Río Negro, porque estoy comprometido con la política. Estuve acompañando a dirigentes del espacio electoral porque considero que si no hay una propuesta fuerte que contenga el voto bonaerense no se puede ser gobierno en la Argentina”, dijo Pichetto al ser consultado por una posible candidatura.

(AG)